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"Лабубу" вже не фаворит: нова лялька "Вакуку" б'є усі світові рекорди

Вівторок 08 липня 2025 21:10
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"Лабубу" вже не фаворит: нова лялька "Вакуку" б'є усі світові рекорди Світ захопила нова лялька, яка ще краще за Labubu (скриншот/miniso)
Автор: Анна Шиканова

Поки увесь світ намагався розібратися, що таке Labubu та чим ця лялька приваблює усіх, з'явився новий трендовий персонаж, який викликав неабиякий ажіотаж. Особливо серед зумерів та підлітків. Це нова лялька-сюрприз зі своїми цікавими фішками та символікою.

Що це за лялька Vakuku та чому вона затьмарила хіт колекціонерів та підлітків ляльку Labubu, розповідає РБК-Україна.

Що таке Vakuku

Це іграшка з м'якого плюшу та вініловою голівкою, розміром у 17 сантиметрів, з рухомими лапками та змінними шапочками. Виглядає дивно, смішно і водночас зворушливо.

Формат blind-box означає, що покупець не знає, який саме персонаж йому дістанеться - це й створює азарт та бажання зібрати всю колекцію.

Представлений компанією Let’s Van на весняній презентації Miniso Land у 2025 році - і відтоді має вибуховий попит.

Іграшка надійшла у продаж у травні у вигляді коробки з сюрпризом Blind-box. Коробка запечатана і покупець не знає, який саме персонаж йому попадеться.

@minisoofficial_us Guess what Wakuku series I get #Miniso #wakuku #dealsforyoudays #unboxing #blindbox Cute pop comical songs - Shintaro Aoki

Чому Vakuku стала трендом

Після презентації продаж іграшки зріс на 90%, і ляльку розкуповують у всіх торгових точках буквально за лічені години.

Vakuku вподобали як протест проти стандартної краси й кажуть про неї - "мила потворність".

Іграшка стала вже соціальним феноменом, що поєднує культуру вуличного мистецтва, несподіваність формату та сюрприз у коробці.

Лімітовані серії - деякі фігурки рідкісні та коштують у двічі більше, ніж звичайні.

@ttmarttoys4 Wiggle time, Wakuku! #unboxing #plush #mysterybox #fyp #wakuku #trendytoys original sound - TTMart Toys

Де купити цю ляльку

Поки що продажі іграшки ще не вийшли на глобальний ринок, і після старту вони продаються виключно у Китаї, в мережі магазинів Miniso. Ціна - від 59 до 159 юанів (приблизно 640-1700 гривень).

&quot;Лабубу&quot; вже не фаворит: нова лялька &quot;Вакуку&quot; б'є усі світові рекорди

Нова лялька Vakuku б'є рекорди (скриншот/miniso)

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Під час написання матеріалу використані джерела: Whats on Weibo, Pop Mart Daily, JingDaily, Forbes.

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