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В Киргизии произошла авария вертолета в районе обострения с Таджикистаном

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Кыргызстан, Пятница 04 июня 2021 13:23
В Киргизии произошла авария вертолета в районе обострения с Таджикистаном Фото: в Кыргызстане упал вертолет (pexels.com)
Автор: Андрей Василюк

В Кыргызстане в Алайском районе Ошской области неудачно сел вертолет Вооруженных сил страны. На борту находились 15 человек.

Об этом со ссылкой на источники в Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана сообщает sputnik.kg.

Отмечается, что вертолет совершил экстренную посадку,

"По данным источников, на борту находились 15 человек. Тяжелых пострадавших нет, четыре человека получили травмы. Вертолет направлялся в Чон-Алайский район. Председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева на борту не было", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее 4 июня пограничники Кыргызстана сообщили, что обстановка на участке границы Кыргызстана и Таджикистана снова напряженная. Со стороны Таджикистана наблюдается скопление техники и военнослужащих.

Конфликт между Таджикистаном и Киргизией обострился 28 апреля на спорном участке границы. По версиям обеих стран, конфликт произошел после того, как Таджикистан установил на территории участка "главный водораздел" камеры видеонаблюдения.

На фоне эскалации пограничного конфликта Кыргызстан и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга.

В ходе конфликта погибли более 34 человека. 1-2 мая в Кыргызстане были объявлены днями национального траура.

Делегации Киргизии и Таджикистана 30 апреля встретились на нейтральной территории и договорились об отводе войск из зоны конфликта.

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