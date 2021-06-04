В Киргизии произошла авария вертолета в районе обострения с Таджикистаном

В Кыргызстане в Алайском районе Ошской области неудачно сел вертолет Вооруженных сил страны. На борту находились 15 человек.

Об этом со ссылкой на источники в Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана сообщает sputnik.kg .

"По данным источников, на борту находились 15 человек. Тяжелых пострадавших нет, четыре человека получили травмы. Вертолет направлялся в Чон-Алайский район. Председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева на борту не было", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее 4 июня пограничники Кыргызстана сообщили, что обстановка на участке границы Кыргызстана и Таджикистана снова напряженная. Со стороны Таджикистана наблюдается скопление техники и военнослужащих.

Конфликт между Таджикистаном и Киргизией обострился 28 апреля на спорном участке границы. По версиям обеих стран, конфликт произошел после того, как Таджикистан установил на территории участка "главный водораздел" камеры видеонаблюдения.

На фоне эскалации пограничного конфликта Кыргызстан и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга.

В ходе конфликта погибли более 34 человека. 1-2 мая в Кыргызстане были объявлены днями национального траура.

Делегации Киргизии и Таджикистана 30 апреля встретились на нейтральной территории и договорились об отводе войск из зоны конфликта.