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Kyiv City Express зупинятимуть під час повітряних тривог: що робити пасажирам

15:04 24.07.2026 Пт
2 хв
Кільцева електричка може вимушено зупинятися у найближчі дні
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Київська кільцева електричка (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Найближчими днями поїзди Kyiv City Express можуть тимчасово зупинятися під час повітряних тривог. Це пов'язано із загрозою російських ударів по залізничній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний канал Київської кільцевої електрички "Укрзалізниці".

Як зазначили в компанії, Росія завдає прицільних ударів по залізничній інфраструктурі, тому під час повітряних тривог безпека пасажирів залишається головним пріоритетом.

Після отримання дозволу від моніторингової групи рух поїздів відновлюватиметься, а залізничники працюватимуть над тим, щоб наздогнати графік.

"Як тільки отримуємо "зелений сигнал" від моніторінгової групи - ми знову в дорозі й наздоганяємо розклад. Будь ласка, слухайте команди залізничників", - йдеться у повідомленні.

Пасажирів закликали не залишатися у вагонах

В "Укрзалізниці" також наголосили, що під час повітряної атаки пасажирам не можна залишатися у вагонах.

У компанії пояснили, що поїзд може стати ціллю ворожого удару, тому після зупинки необхідно якнайшвидше пройти до укриття або, якщо це неможливо, відійти на безпечну відстань від рухомого складу чи залізничного вокзалу.

Нагадаємо, з 22 липня "Укрзалізниця" вперше від запуску Kyiv City Express підвищила вартість проїзду. У компанії пояснили це зростанням витрат на утримання й ремонт рухомого складу, а також на електроенергію, запевнивши, що всі чинні пільги для пасажирів залишилися без змін.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з 15 липня у Києві також подорожчав разовий проїзд у комунальному громадському транспорті - до 30 гривень. Нові тарифи діють у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах і фунікулері, але не поширюються на маршрути приватних перевізників.

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КиївУкрзалізницяПовітряна тривога