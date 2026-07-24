Kyiv City Express будут останавливать во время воздушных тревог: что делать пассажирам

Как отметили в компании, Россия наносит прицельные удары по железнодорожной инфраструктуре, поэтому во время воздушных тревог безопасность пассажиров остается главным приоритетом.

После получения разрешения от мониторинговой группы движение поездов будет восстанавливаться, а железнодорожники будут работать над тем, чтобы догнать график.

"Как только получаем "зеленый сигнал" от мониторинговой группы - мы снова в пути и догоняем расписание. Пожалуйста, слушайте команды железнодорожников", - говорится в сообщении.

Пассажиров призвали не оставаться в вагонах

В "Укрзализныце" также отметили, что во время воздушной атаки пассажирам нельзя оставаться в вагонах.

В компании пояснили, что поезд может стать целью вражеского удара, поэтому после остановки необходимо как можно быстрее пройти до укрытия или, если это невозможно, отойти на безопасное расстояние от подвижного состава или ж/д вокзала.