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Kyiv City Express будут останавливать во время воздушных тревог: что делать пассажирам

15:04 24.07.2026 Пт
2 мин
Кольцевая электричка может вынужденно останавливаться в ближайшие дни
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Киевская кольцевая электричка (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В ближайшие дни поезда Kyiv City Express могут временно останавливаться во время воздушных тревог. Это связано с угрозой российских ударов по железнодорожной инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный канал Киевской кольцевой электрички "Укрзализныци".

Как отметили в компании, Россия наносит прицельные удары по железнодорожной инфраструктуре, поэтому во время воздушных тревог безопасность пассажиров остается главным приоритетом.

После получения разрешения от мониторинговой группы движение поездов будет восстанавливаться, а железнодорожники будут работать над тем, чтобы догнать график.

"Как только получаем "зеленый сигнал" от мониторинговой группы - мы снова в пути и догоняем расписание. Пожалуйста, слушайте команды железнодорожников", - говорится в сообщении.

Пассажиров призвали не оставаться в вагонах

В "Укрзализныце" также отметили, что во время воздушной атаки пассажирам нельзя оставаться в вагонах.

В компании пояснили, что поезд может стать целью вражеского удара, поэтому после остановки необходимо как можно быстрее пройти до укрытия или, если это невозможно, отойти на безопасное расстояние от подвижного состава или ж/д вокзала.

Напомним, с 22 июля "Укрзализныця" впервые от запуска Kyiv City Express повысила стоимость проезда. В компании объяснили это ростом затрат на содержание и ремонт подвижного состава, а также электроэнергию, заверив, что все действующие льготы для пассажиров остались без изменений.

Ранее РБК-Украина сообщало, что с 15 июля в Киеве также подорожал разовый проезд в коммунальном общественном транспорте - до 30 гривен. Новые тарифы действуют в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере, но не распространяются на маршруты частных перевозчиков.

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КиевУкрзализныцяВоздушная тревога