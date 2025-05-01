Квітневі заморозки та стрибок євро погіршили настрої бізнесу в Україні

Нагадаємо, заморозки в Україні спостерігалися у першій половині квітня, коли середні добові температури повітря були нижчими від норми на 4-8 градусів.

Курс євро сягнув історичного максимуму 22 квітня 47,76 гривень, після чого почав знижуватимся.

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