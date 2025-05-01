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Квітневі заморозки та стрибок євро погіршили настрої бізнесу в Україні

Фото: Бізнес погіршив очікування через замороки та стрибок євро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Український бізнес у квітні дещо послабив оцінки власної економічної діяльності до рівня, близького до нейтрального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування НБУ.

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який НБУ розраховує щомісяця, впав до 49,4 пунктів порівняно з 51,8 у березні.

Серед зазначених респондентами чинників:

  • суттєве погіршення погодних умов,
  • тривала невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій,
  • зростання витрат бізнесу на сировину та оплату праці,
  • пришвидшення інфляції,
  • послаблення курсу гривні до євро
  • дефіцит кваліфікованих кадрів. 

Оцінки щодо зайнятості пом’якшилися. Підприємства будівництва були налаштовані на збільшення чисельності персоналу, торгівлі – не очікували змін. Натомість керівники підприємств промисловості та сфери послуг очікували на зменшення загальної чисельності працівників.

Щомісячне опитування підприємств проводилося 3 до 23 квітня 2025 року. В опитуванні взяли участь 528 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.

 

Нагадаємо, заморозки в Україні спостерігалися у першій половині квітня, коли середні добові температури повітря були нижчими від норми на 4-8 градусів.

Курс євро сягнув історичного максимуму 22 квітня 47,76 гривень, після чого почав знижуватимся.

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