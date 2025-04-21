Долар в Україні подешевшав, євро підскочив до нового максимуму

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подорожчала на 74 копійки й оновила історичний максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 22 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3785 гривень за 1 долар (-0,0170 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,7653 гривень за 1 євро (+0,7400 грн). Попереднього максимуму було досягнуто 15 квітня - 47,0271.



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 9 копійок до 41,43-41,46 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,55 гривень, євро зріс на 50 копійок до 47,90 гривень.

Падіння долара

На міжнародному ринку занепокоєння з приводу тарифів і критика Федеральної резервної системи з боку президента Дональда Трампа підірвали довіру інвесторів, що призвело до різкого зниження курсу долара.

Трамп виступив із різкою критикою на адресу голови ФРС Джерома Пауелла, а його команда обмірковувала можливість звільнення Пауелла. Цей крок може поставити під сумнів незалежність центрального банку і ще більше підірвати довіру до американських активів.

У зв'язку з цим долар впав до мінімуму за три роки до кошика основних валют.