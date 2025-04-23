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Похолодання вже сьогодні? Синоптики дали прогноз на 23 квітня в Україні

Україна, Середа 23 квітня 2025 07:00
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Похолодання вже сьогодні? Синоптики дали прогноз на 23 квітня в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 23 квітня, в Україні буде все ще тепло. Також в частині областей ймовірні дощі з грозами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Так, 23 квітня більша частина території України ще перебуватиме під впливом поля підвищеного атмосферного тиску, хоча він поступово падатиме, а західні області та південно-східна частина країни відчуватимуть вплив дещо зниженого тиску.

"Над Україною все ще знаходитиметься досить тепла повітряна маса. Для більшості областей актуальний високий рівень пожежної небезпеки!" - попереджають синоптики.

Крім того, очікується мінлива хмарність, у більшості західних областей, вдень і в південно-східній частині країни короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Вранці в більшості південних та східних областей місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 21-26°, у західних областях та на узбережжі морів 17-22°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°; у Києві вдень 23-25°.
Похолодання вже сьогодні? Синоптики дали прогноз на 23 квітня в Україні
Погода в Україні 23 березня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у другій декаді квітня в Україні

У другій декаді квітня в Україні холодна із заморозками погода змінилася досить інтенсивним наростанням тепла.

У перші дні декади середні добові температури повітря були нижчими від норми на 4-8 °С, починаючи з 13-14 квітня адвекція тепла з півдня обумовила підвищення температури повітря до показників вищих за норму на 3-7 °С.

На всій території країни відмічалися переважно невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. 11 квітня у західних, південних та центральних областях утворювався сніговий покрив висотою до 1-19 см, який швидко зруйнувався під дією позитивних температур.

Детальніше про погоду в Україні до кінця поточного робочого тижня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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