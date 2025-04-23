Похолодання вже сьогодні? Синоптики дали прогноз на 23 квітня в Україні

Сьогодні, 23 квітня, в Україні буде все ще тепло. Також в частині областей ймовірні дощі з грозами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Так, 23 квітня більша частина території України ще перебуватиме під впливом поля підвищеного атмосферного тиску, хоча він поступово падатиме, а західні області та південно-східна частина країни відчуватимуть вплив дещо зниженого тиску.

"Над Україною все ще знаходитиметься досить тепла повітряна маса. Для більшості областей актуальний високий рівень пожежної небезпеки!" - попереджають синоптики.

Крім того, очікується мінлива хмарність, у більшості західних областей, вдень і в південно-східній частині країни короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Вранці в більшості південних та східних областей місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 21-26°, у західних областях та на узбережжі морів 17-22°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°; у Києві вдень 23-25°.



Погода в Україні 23 березня (facebook.com/UkrHMC)