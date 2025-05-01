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Апрельские заморозки и скачок евро ухудшили настроения бизнеса в Украине

Фото: Бизнес ухудшил ожидания из-за заморочек и скачка евро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинский бизнес в апреле несколько ослабил оценки собственной экономической деятельности до уровня, близкого к нейтральному.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса НБУ.

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который НБУ рассчитывает ежемесячно, упал до 49,4 пунктов по сравнению с 51,8 в марте.

Среди указанных респондентами факторов:

  • существенное ухудшение погодных условий,
  • длительная неопределенность относительно дальнейшего хода боевых действий,
  • рост расходов бизнеса на сырье и оплату труда,
  • ускорение инфляции,
  • ослабление курса гривны к евро
  • дефицит квалифицированных кадров.

Оценки по занятости смягчились. Предприятия строительства были настроены на увеличение численности персонала, торговли - не ожидали изменений. Зато руководители предприятий промышленности и сферы услуг ожидали уменьшения общей численности работников.

Ежемесячный опрос предприятий проводился 3 до 23 апреля 2025 года. В опросе приняли участие 528 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА является 50 пунктов.

Напомним, заморозки в Украине наблюдались в первой половине апреля, когда средние суточные температуры воздуха были ниже нормы на 4-8 градусов.

Курс евро достиг исторического максимума 22 апреля 47,76 гривен, после чего начал снижаться.

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