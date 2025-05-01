ua en ru
Чт, 01 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Квітневі заморозки та стрибок євро погіршили настрої бізнесу в Україні

Україна, Четвер 01 травня 2025 13:53
UA EN RU
Квітневі заморозки та стрибок євро погіршили настрої бізнесу в Україні Фото: Бізнес погіршив очікування через замороки та стрибок євро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Український бізнес у квітні дещо послабив оцінки власної економічної діяльності до рівня, близького до нейтрального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування НБУ.

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який НБУ розраховує щомісяця, впав до 49,4 пунктів порівняно з 51,8 у березні.
Квітневі заморозки та стрибок євро погіршили настрої бізнесу в Україні

Серед зазначених респондентами чинників:

  • суттєве погіршення погодних умов,
  • тривала невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій,
  • зростання витрат бізнесу на сировину та оплату праці,
  • пришвидшення інфляції,
  • послаблення курсу гривні до євро
  • дефіцит кваліфікованих кадрів.

Оцінки щодо зайнятості пом’якшилися. Підприємства будівництва були налаштовані на збільшення чисельності персоналу, торгівлі – не очікували змін. Натомість керівники підприємств промисловості та сфери послуг очікували на зменшення загальної чисельності працівників.
Квітневі заморозки та стрибок євро погіршили настрої бізнесу в Україні

Щомісячне опитування підприємств проводилося 3 до 23 квітня 2025 року. В опитуванні взяли участь 528 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.

Нагадаємо, заморозки в Україні спостерігалися у першій половині квітня, коли середні добові температури повітря були нижчими від норми на 4-8 градусів.

Курс євро сягнув історичного максимуму 22 квітня 47,76 гривень, після чого почав знижуватимся.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бізнес Національний банк України
NEWS
З'явився повний текст угоди про надра між Україною та США: ключові пункти
З'явився повний текст угоди про надра між Україною та США: ключові пункти
DAILY
Замкомандира "Тайфуну" Павло Гвозденко: Вчорашні геймери вже знищили "Борисоглебск-2"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Замкомандира "Тайфуну" Павло Гвозденко: Вчорашні геймери вже знищили "Борисоглебск-2"