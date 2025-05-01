Апрельские заморозки и скачок евро ухудшили настроения бизнеса в Украине

Украинский бизнес в апреле несколько ослабил оценки собственной экономической деятельности до уровня, близкого к нейтральному.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса НБУ .

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который НБУ рассчитывает ежемесячно, упал до 49,4 пунктов по сравнению с 51,8 в марте.



Среди указанных респондентами факторов:

существенное ухудшение погодных условий,

длительная неопределенность относительно дальнейшего хода боевых действий,

рост расходов бизнеса на сырье и оплату труда,

ускорение инфляции,

ослабление курса гривны к евро

дефицит квалифицированных кадров.

Оценки по занятости смягчились. Предприятия строительства были настроены на увеличение численности персонала, торговли - не ожидали изменений. Зато руководители предприятий промышленности и сферы услуг ожидали уменьшения общей численности работников.



Ежемесячный опрос предприятий проводился 3 до 23 апреля 2025 года. В опросе приняли участие 528 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА является 50 пунктов.