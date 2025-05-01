Апрельские заморозки и скачок евро ухудшили настроения бизнеса в Украине
Украинский бизнес в апреле несколько ослабил оценки собственной экономической деятельности до уровня, близкого к нейтральному.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса НБУ.
Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который НБУ рассчитывает ежемесячно, упал до 49,4 пунктов по сравнению с 51,8 в марте.
Среди указанных респондентами факторов:
- существенное ухудшение погодных условий,
- длительная неопределенность относительно дальнейшего хода боевых действий,
- рост расходов бизнеса на сырье и оплату труда,
- ускорение инфляции,
- ослабление курса гривны к евро
- дефицит квалифицированных кадров.
Оценки по занятости смягчились. Предприятия строительства были настроены на увеличение численности персонала, торговли - не ожидали изменений. Зато руководители предприятий промышленности и сферы услуг ожидали уменьшения общей численности работников.
Ежемесячный опрос предприятий проводился 3 до 23 апреля 2025 года. В опросе приняли участие 528 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА является 50 пунктов.
Напомним, заморозки в Украине наблюдались в первой половине апреля, когда средние суточные температуры воздуха были ниже нормы на 4-8 градусов.
Курс евро достиг исторического максимума 22 апреля 47,76 гривен, после чего начал снижаться.
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