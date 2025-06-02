Квитки вже у продажу: у червні курсуватиме ще один поїзд із Києва до Трускавця

Раніше РБК-Україна писало, що у червні регіональний поїзд "Чернівці - Львів - Чернівці" продовжить курсування. Пасажирів возитиме сучасний дизель-поїзд ДПКр-3. Поїзд курсуватиме у вибрані дні, графік частково змінено. Квитки доступні онлайн і в касах за 10 днів до рейсу.

Також ми писали, що з 14 травня пасажири, які подорожують між Україною та Польщею, почали отримувати електронні квитки нового зразка. Вони зручніші у використанні та відповідають міжнародним стандартам. Раніше такі бланки вже запровадили для рейсів до Австрії, Угорщини та Словаччини.

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