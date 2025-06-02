Билеты уже в продаже: в июне будет курсировать еще один поезд из Киева в Трускавец

В июне между Киевом и Трускавцом будет курсировать дополнительный поезд №159/160. Поезд будет отправляться в обоих направлениях 5, 12, 14, 15, 19-22 и 26 июня:

отправление из Киева - в 10:16, прибытие в Трускавец - в 19:37;

отправление из Трускавца - в 09:03, прибытие в Киев - в 19:11.

В составе поезда - купейные вагоны с местами для сидения. Нечетные места находятся возле окна, четные - возле прохода.

Приобрести билеты можно в приложении "Укрзализныци", на сайте или в железнодорожных кассах.