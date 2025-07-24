Де поділися квитки? "Укрзалізниця" пояснила, чому зараз складно їх купити
Українці дедалі частіше скаржаться, що останнім часом складно купити квиток на потяг у потрібному напрямку. Залізничники пояснили, чому так відбувається, і назвали кілька способів, як ситуацію можна покращити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
За даними УЗ, щоліта українці стикаються з труднощами при купівлі квитків на популярні напрямки. Цьогоріч попит на поїзди в липні-серпні зріс у рази, і "Укрзалізниця" пояснила, чому так відбувається.
Аномальне навантаження щороку спостерігається влітку. Зокрема цього разу зростання на напрямках
- Київ-Яремче сягнуло 460%,
- Київ-Буковель - 406% порівняно з іншими місяцями.
Окрім туристів, їздить багато організованих груп - з прифронтових територій, родини ВПО, діти військових і героїв.
Наприклад, за червень-липень 2025 року вже перевезено 4896 дитячих груп - на 87% більше, ніж торік. Загалом з початку літа УЗ перевезла 204 тисячі пасажирів у складі таких груп, з них - 140 тисяч дітей.
Щоб усі мали змогу подорожувати, компанія збільшує кількість потягів: уже додано 8 нових рейсів на популярні напрямки, а "Інтерсіті" почали курсувати вночі.
Ба більше, замовлено ще 100 вагонів.
Проте ситуацію ускладнюють перекупи. Вже заблоковано 2800 акаунтів, що порушували правила. На міжнародні рейси діє валідація через "Дію", і найближчим часом її можуть запровадити й на внутрішні маршрути у пік сезону.
Що радить українцям УЗ
"Купуйте квитки онлайн - саме так реалізується 90% продажів", - пояснюють залізничники.
Українців також закликали користуватись сервісом "Автовикуп", який автоматично купує квитки з повернень. З 403 тисяч заявок 229 тисяч були успішними.
Зміни на "Укрзалізниці"
Нагадаємо, що раніше ми вже повідомляли, що після планової модернізації колії поїзди "Укрзалізниці" Закарпатського напрямку повертаються до звичного графіка.
Також "Укрзалізниця" запустила поїзд, який об'єднає південь і захід України - з Миколаєва до Івано-Франківська можна буде доїхати напряму.
Водночас на деяких вокзалах України з'явились точки з питною водою, безпечною навіть для немовлят.
А вчора залізничники запустили додатковий потяг з Києва до Чернігова.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.