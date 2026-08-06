Квитки на поїзд для компанії чи класу: "Укрзалізниця" пояснила деталі бронювання

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Хто може оформити. Групи від 10 осіб (туристичні компанії, юридичні або фізичні особи), які їдуть за однаковим маршрутом.

Групи від 10 осіб (туристичні компанії, юридичні або фізичні особи), які їдуть за однаковим маршрутом. Строки подачі заявки. Прийом колективних запитів здійснюється від 35 до 10 діб до відправлення поїзда.

Прийом колективних запитів здійснюється від 35 до 10 діб до відправлення поїзда. Терміни реалізації місць. Фактичне виділення місць відбуватиметься з дати відкриття продажу - за 20 днів для звичайних пасажирських поїздів та за 10 днів для поїздів "Інтерсіті".

Фактичне виділення місць відбуватиметься з дати відкриття продажу - за 20 днів для звичайних пасажирських поїздів та за 10 днів для поїздів "Інтерсіті". Оплата резервування. Після отримання підтвердження та квитанції на пошту, замовник має сплатити послугу протягом 2 діб і обов'язково завантажити підтвердження в систему.

Оформлення та терміни подачі заявки

Організована група пасажирів - це колектив у кількості від 10 осіб, які здійснюють спільну поїздку за однаковим маршрутом і з єдиною метою.

Замовити послугу можуть туристичні компанії, юридичні особи або фізичні особи.

Прийом та обробка заявок здійснюється у чітко визначені терміни:

Подача замовлення - від 35 до 10 діб до відправлення поїзда

- від 35 до 10 діб до відправлення поїзда Виділення місць для пасажирських поїздів - за 20 днів до відправлення (включно з датою виїзду).

- за 20 днів до відправлення (включно з датою виїзду). Виділення місць для поїздів Інтерсіті - за 10 днів до відправлення поїзда.

Як оплатити бронювання та викупити квитки

Підтвердження замовлення та квитанція на оплату надходять на електронну пошту замовника. Сплатити послугу резервування необхідно протягом 2 діб і обов'язково підвантажити квитанцію назад у систему.

Якщо цього не зробити, бронь скасовується автоматично.

Вартість резервування місця становить:

Дорослі та студенти - 130 грн за пасажира

- 130 грн за пасажира Діти (від 0 до 18 років) та пільгові категорії - 60 грн за пасажира

Оформлення квитків відбувається у спеціалізованих касах на підставі заяви та списку групи у 2 примірниках.

У списку зазначаються дані керівника, прізвища та ім'я пасажирів, номери посвідчень пільговиків та повна дата народження дітей.

Посадка в поїзд дітей віком до 16 років здійснюється за пред'явленням документа, що посвідчує вік (свідоцтво про народження, його нотаріальна копія або закордонний паспорт).