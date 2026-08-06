Билеты на поезд для компании или класса: "Укрзализныця" объяснила детали бронирования

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Кто может оформить? Группы от 10 человек (туристические компании, юридические или физические лица), следующие по одинаковому маршруту.

Группы от 10 человек (туристические компании, юридические или физические лица), следующие по одинаковому маршруту. Сроки подачи заявки. Прием коллективных запросов осуществляется от 35 до 10 суток до отправки поезда.

Прием коллективных запросов осуществляется от 35 до 10 суток до отправки поезда. Сроки реализации мест. Фактическое выделение мест будет происходить с даты открытия продаж - за 20 дней для обычных пассажирских поездов и за 10 дней для поездов "Интерсити".

Фактическое выделение мест будет происходить с даты открытия продаж - за 20 дней для обычных пассажирских поездов и за 10 дней для поездов "Интерсити". Оплата резервирования. После получения подтверждения и квитанции на почту заказчик должен оплатить услугу в течение 2 суток и обязательно загрузить подтверждение в систему.

Оформление и сроки подачи заявки

Организованная группа пассажиров - это коллектив в количестве от 10 человек, совершающих совместную поездку по одинаковому маршруту и с единственной целью.

Заказать услугу могут туристические компании, юридические или физические лица.

Прием и обработка заявок осуществляется в четко определенные сроки:

Подача заказа - от 35 до 10 суток до отправления поезда

- от 35 до 10 суток до отправления поезда Выделение мест для пассажирских поездов - за 20 дней до отправления (включая дату выезда).

- за 20 дней до отправления (включая дату выезда). Выделение мест для поездов Интерсити - за 10 дней до отправления поезда.

Как оплатить бронирование и выкупить билеты

Подтверждение заказа и квитанция на оплату поступают по электронной почте заказчика. Оплатить услугу резервирования необходимо в течение 2 суток и обязательно подгрузить квитанцию обратно в систему.

Если это не сделать, бронь отменяется автоматически.

Стоимость резервирования места составляет:

Взрослые и студенты - 130 грн за пассажира

- 130 грн за пассажира Дети (от 0 до 18 лет) и льготные категории - 60 грн за пассажира

Оформление билетов производится в специализированных кассах на основании заявления и списка группы в 2 экземплярах.

В списке указываются данные руководителя, фамилии и имени пассажиров, номера удостоверений льготников и полная дата рождения детей.

Посадка в поезд детей младше 16 лет осуществляется по предъявлению документа, удостоверяющего возраст (свидетельство о рождении, его нотариальная копия или загранпаспорт).