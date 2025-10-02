Квитки можна купити тільки в касах: "Укрзалізниця" попередила про збій

Так, компанія повідомила про тимчасовий технічний збій у роботі інтернет-провайдера. Через це наразі недоступні офіційний сайт та застосунок для купівлі квитків.

"Тимчасово недоступні онлайн-сервіси компанії, зокрема застосунок для купівлі квитків та офіційний сайт", - йдеться у повідомленні.

У компанії запевнили, що найближчим часом роботу онлайн-сервісів буде відновлено. Поки що квитки можна придбати у касах залізничних вокзалів.

Оновлено о 14.07

"Укрзалізниця" відновила роботу онлайн-сервісів, заявили в компанії.