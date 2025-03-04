Розкуповуються миттєво: в "Укрзалізниці" пояснили, як встигнути придбати квитки на поїзд
В умовах війни попит на залізничні перевезення серед пасажирів зростає. Під час періодів масових перевезень квитки на більшість поїздів розкуповуються миттєво після відкриття продажу.
В "Укрзалізниці" у коментарі для РБК-Україна розповіли, як встигнути купити квитки на поїзд та коли у продажу з’являються нові.
Продаж проїзних документів на потяги далекого сполучення стартує о 08:00 за 20 діб до відправлення поїзда. Для цього використовується автоматизована система продажу, доступна як у квиткових касах по всій Україні, так і в інтернеті. Інформація про наявність місць постійно оновлюється, що дозволяє пасажирам оперативно орієнтуватися у ситуації.
Процес реалізації місць організовано наступним чином: спочатку відкривається продаж одного вагона кожного типу - СВ, купейного та плацкартного. Наступний вагон для продажу відкривається лише тоді, коли в уже відкритому вагоні залишається менше чотирьох вільних місць. Придбання квитків можливо здійснювати до відправлення поїзда безпосередньо зі станції.
Зазначимо, що продаж квитків доступний на всі рейси в межах України (за винятком приміських і додаткових) та на потяги міжнародного сполучення до Польщі, Молдови, Словаччини, Австрії, Угорщини та зворотно.
Для більшості потягів продаж квитків відкривається за 20 діб до відправлення о 8:00. Для рейсів до Польщі та зворотно продаж розпочинається за 20 діб о 9:00, а для рейсів до Молдови - за 10 діб о 8:00. При цьому іноді продаж може бути тимчасово закрито через коригування графіка руху.
Раніше РБК-Україна писало, від чого залежить формування ціни залізничних квитків. Так, ціни на залізничні квитки в Україні встановлюються за державним регулюванням, тому "Укрзалізниця" не може самостійно змінювати тарифи, запроваджувати сезонні знижки або коригувати вартість проїзду. Проте вартість квитка може різнитися в залежності від сезону, дня продажу, класу й віку вагонів.
Також ми писали про те, що робити, якщо на потрібну дату немає квитків на поїзд.
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