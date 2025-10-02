Билеты можно купить только в кассах: "Укрзализныця" предупредила о сбое

Сегодня, 2 октября, приобрести билеты на поезда "Укрзализныци" можно только в кассах вокзалов. Онлайн-продажа временно недоступна из-за технического сбоя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Так, компания сообщила о временном техническом сбое в работе интернет-провайдера. Из-за этого сейчас недоступны официальный сайт и приложение для покупки билетов.
"Временно недоступны онлайн-сервисы компании, в частности приложение для покупки билетов и официальный сайт", - говорится в сообщении.
В компании заверили, что в ближайшее время работа онлайн-сервисов будет восстановлена. Пока билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов.
Обновлено в 14.07
"Укрзализныця" возобновила работу онлайн-сервисов, заявили в компании.
Стоит добавить, что подобные проблемы в компании случались и раньше. Последний значительный технический сбой произошел 23 марта 2025 года из-за масштабной кибератаки.
Тогда временно прекратили работу все онлайн-сервисы, включая продажу билетов через сайт и мобильное приложение.
Восстановление длилось несколько дней, однако "Укрзализныця" смогла поддерживать стабильное движение поездов и операционные процессы благодаря введенным протоколам резервирования.
В общем билеты на поезда по Украине и за границу можно купить в кассах на вокзалах.
Также билеты можно приобрести онлайн - на сайте "Укрзализныци", в чат-боте или приложении, а также на других электронных сервисах.
В "Укрзализныце" уже объясняли, как успеть приобрести билеты на поезд.