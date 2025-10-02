RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Билеты можно купить только в кассах: "Укрзализныця" предупредила о сбое

Фото: в "Укрзализныце" произошел технический сбой (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 2 октября, приобрести билеты на поезда "Укрзализныци" можно только в кассах вокзалов. Онлайн-продажа временно недоступна из-за технического сбоя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Так, компания сообщила о временном техническом сбое в работе интернет-провайдера. Из-за этого сейчас недоступны официальный сайт и приложение для покупки билетов.

"Временно недоступны онлайн-сервисы компании, в частности приложение для покупки билетов и официальный сайт", - говорится в сообщении.

В компании заверили, что в ближайшее время работа онлайн-сервисов будет восстановлена. Пока билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов.

Обновлено в 14.07

"Укрзализныця" возобновила работу онлайн-сервисов, заявили в компании.

 

 

Технический сбой в "Укрзализныце"

Стоит добавить, что подобные проблемы в компании случались и раньше. Последний значительный технический сбой произошел 23 марта 2025 года из-за масштабной кибератаки.

Тогда временно прекратили работу все онлайн-сервисы, включая продажу билетов через сайт и мобильное приложение.

Восстановление длилось несколько дней, однако "Укрзализныця" смогла поддерживать стабильное движение поездов и операционные процессы благодаря введенным протоколам резервирования.

Как купить билеты

В общем билеты на поезда по Украине и за границу можно купить в кассах на вокзалах.

Также билеты можно приобрести онлайн - на сайте "Укрзализныци", в чат-боте или приложении, а также на других электронных сервисах.

В "Укрзализныце" уже объясняли, как успеть приобрести билеты на поезд.

Укрзализныця