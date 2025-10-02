ua en ru
Квитки можна купити тільки в касах: "Укрзалізниця" попередила про збій

Четвер 02 жовтня 2025 13:18
UA EN RU
Квитки можна купити тільки в касах: "Укрзалізниця" попередила про збій Фото: в "Укрзалізниці" стався технічний збій (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 2 жовтня, придбати квитки на потяги "Укрзалізниці" можна лише у касах вокзалів. Онлайн-продаж тимчасово недоступний через технічний збій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Так, компанія повідомила про тимчасовий технічний збій у роботі інтернет-провайдера. Через це наразі недоступні офіційний сайт та застосунок для купівлі квитків.

"Тимчасово недоступні онлайн-сервіси компанії, зокрема застосунок для купівлі квитків та офіційний сайт", - йдеться у повідомленні.

У компанії запевнили, що найближчим часом роботу онлайн-сервісів буде відновлено. Поки що квитки можна придбати у касах залізничних вокзалів.

Оновлено о 14.07

"Укрзалізниця" відновила роботу онлайн-сервісів, заявили в компанії.

Технічний збій в "Укрзалізниці"

Варто додати, що подібні проблеми в компанії траплялися й раніше. Останній значний технічний збій стався 23 березня 2025 року через масштабну кібератаку.

Тоді тимчасово припинили роботу всі онлайн-сервіси, включаючи продаж квитків через сайт та мобільний застосунок.

Відновлення тривало кілька днів, проте "Укрзалізниця" змогла підтримувати стабільний рух поїздів та операційні процеси завдяки запровадженим протоколам резервування.

Як купити квитки

Загалом квитки на потяги по Україні та за кордон можна купити у касах на вокзалах.

Також квитки можна придбати онлайн - на сайті "Укрзалізниці", у чат-боті чи застосунку, а також на інших електронних сервісах.

В "Укрзалізниці" вже пояснювали, як встигнути придбати квитки на поїзд.

