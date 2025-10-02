Билеты можно купить только в кассах: "Укрзализныця" предупредила о сбое

Сегодня, 2 октября, приобрести билеты на поезда "Укрзализныци" можно только в кассах вокзалов. Онлайн-продажа временно недоступна из-за технического сбоя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Так, компания сообщила о временном техническом сбое в работе интернет-провайдера. Из-за этого сейчас недоступны официальный сайт и приложение для покупки билетов.

"Временно недоступны онлайн-сервисы компании, в частности приложение для покупки билетов и официальный сайт", - говорится в сообщении.

В компании заверили, что в ближайшее время работа онлайн-сервисов будет восстановлена. Пока билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов.

Обновлено в 14.07

"Укрзализныця" возобновила работу онлайн-сервисов, заявили в компании.