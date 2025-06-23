Квитки до моря. "Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд до Одеси

Читайте також про те, що внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати доступ до розширеної програми лояльності УЗ "Залізні друзі", яка стане особливо корисною тим, хто регулярно користується залізничним транспортом.

Раніше ми писали про те, що "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Львова, Одеси та Трускавця на літній сезон. Квитки на нові рейси незабаром з’являться у продажу онлайн та в касах вокзалів.

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