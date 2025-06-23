Билеты к морю. "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд в Одессу

Детали дополнительного поезда Винница-Одесса

"Хорошая новость для тех, кто планирует путешествие между Одессой и Винницей. На пиковые даты назначаем дополнительный поезд №708/707 Одесса - Винница - Одесса", - говорится в сообщении.

Поезд будет курсировать 4 и 6 июля 2025 года:

из Одессы - отправление в 08:11, прибытие в Винницу в 14:15;

из Винницы - отправление в 15:05, прибытие в Одессу в 20:59.

Поезд будет останавливаться на станциях: Подольск, Вапнярка, Жмеринка.

"В составе поезда - купейные вагоны с местами для сидения, то есть без спальных полок", - отметили в компании.

Также "Укрзализныця" напомнила покупателям, что нечетные места - у окна, четные - ближе к двери купе.

"Собирайтесь в дорогу - билеты уже в продаже на booking.uz.gov.ua, в приложении, и кассах вокзалов", - добавили в "Укрзализныце".