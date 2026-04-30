Квітень завершується холодом: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 30 квітня, збережеться холодна та нестабільна погода з нічними заморозками. В окремих регіонах прогнозують короткочасні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Укргідрометцентр .

За даними метеорологів, синоптична ситуація в останній день квітня суттєво не зміниться - теплої погоди, особливо вночі, поки не очікується.

Погодні умови формуватиме поле високого тиску, що поширюється із Західної Європи від потужного антициклону над Північним морем.

На висотах все ще перебуватиме холодна повітряна маса. Переважатиме північно-західний вітер помірної швидкості.

30 квітня очікується мінлива хмарність по всій території країни. Вночі на крайньому півдні та сході, а вдень у більшості регіонів, крім західних і частини південних областей, можливі невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, помірний.

Температура повітря по регіонах

На півночі та в центрі України вночі температура може знижуватися до -3 градусів, удень повітря прогріється лише до +8...+10 градусів.

У західних областях також прогнозують заморозки до -3 градусів у нічні години. Вдень температура підвищиться до +10...+13 градусів завдяки сонячним проясненням.

На сході погодні умови дещо м’якші: у Харківській та Луганській областях вночі очікується 0...-2 градуси, вдень - +8...+12.

Найтепліше буде на півдні. Зокрема, в Одеській та Миколаївській областях температура вночі становитиме +5...+7 градусів, а вдень повітря прогріється до +11...+13.

Фото: карта погоди в Україні на 30 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У столиці квітень завершиться невеликим дощем. Вночі буде +1...+3 градуси, а вдень термометри покажуть +8...+10 градусів.