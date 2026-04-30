Главная » Жизнь » Общество

Апрель завершается холодом: прогноз погоды на сегодня

07:00 30.04.2026 Чт
Апрель не устает удивлять украинцев почти зимней погодой
Апрель завершается холодом: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 30 апреля, сохранится холодная и нестабильная погода с ночными заморозками. В отдельных регионах прогнозируют кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Укргидрометцентр.

Читайте также: Снег и исторический "минус": где в Украине апрель установил очередной холодный рекорд (видео)

По данным метеорологов, синоптическая ситуация в последний день апреля существенно не изменится - теплой погоды, особенно ночью, пока не ожидается.

Погодные условия будет формировать поле высокого давления, распространяющееся из Западной Европы от мощного антициклона над Северным морем.

На высотах все еще будет находиться холодная воздушная масса. Будет преобладать северо-западный ветер умеренной скорости.

30 апреля ожидается переменная облачность по всей территории страны. Ночью на крайнем юге и востоке, а днем в большинстве регионов, кроме западных и части южных областей, возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, умеренный.

Температура воздуха по регионам

На севере и в центре Украины ночью температура может снижаться до -3 градусов, днем воздух прогреется лишь до +8...+10 градусов.

В западных областях также прогнозируют заморозки до -3 градусов в ночные часы. Днем температура повысится до +10...+13 градусов благодаря солнечным прояснениям.

На востоке погодные условия несколько мягче: в Харьковской и Луганской областях ночью ожидается 0...-2 градуса, днем - +8...+12.

Теплее всего будет на юге. В частности, в Одесской и Николаевской областях температура ночью составит +5...+7 градусов, а днем воздух прогреется до +11...+13.

Апрель завершается холодом: прогноз погоды на сегодня

Фото: карта погоды в Украине на 30 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В столице апрель завершится небольшим дождем. Ночью будет +1...+3 градуса, а днем термометры покажут +8...+10 градусов.

Напомним, 29 апреля в ряде регионов Украины выпал снег, а в сети активно распространялись фото и видео аномальной погоды.

Также синоптики зафиксировали новые температурные рекорды.

Тем временем РБК-Украина ранее опубликовало подробный прогноз погоды с картами до конца недели, а также сообщало, каким ожидается май в Украине.

Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
