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Квітень шокує теплом: де в Україні прогріло майже до +28 (карта)

У кількох містах України квітень встановив нові температурні рекорди (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про кілька нових температурних рекордів. Їх зафіксували вчора, 21 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

В яких містах квітень встановив нові температурні рекорди

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, впродовж понеділка, 21 квітня, нові погодні рекорди було встановлено у двох містах.

Так, температура повітря перевищила попередні показники за цей день у Харкові. Там зафіксували 24,4°C.

Тим часом у Вінниці новий температурний рекорд зафіксували на рівні 27,6°C.

Температурні рекорди в Україні 21 квітня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Що відомо про погоду в Україні сьогодні

На сьогодні (вівторок, 22 квітня) синоптики прогнозували мінливу хмарність. Вітер - змінних напрямків, 3-8 м/с.

На більшій частині територій - без опадів. Хоча короткочасні дощі та грози ймовірні вдень:

  • на Закарпатті;
  • на Прикарпатті;
  • місцями - у південно-східній частині країни.

Денна температура повітря у більшості регіонів - від 21 до 26 градусів тепла.

Дещо прохолоднішу (17-22°C) погоду УкрГМЦ прогнозував:

  • у Карпатах;
  • на узбережжі морів;
  • на південному сході країни.

Прогноз погоди на 22 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоди до кінця робочого тижня

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, впродовж 22-24 квітня над більшою частиною території нашої країни утримуватиметься поле підвищеного атмосферного тиску (хоча він поволі знижуватиметься).

В цілому погода залишатиметься по-літньому теплою. Дещо свіжіше буде:

  • у Карпатах;
  • на узбережжі морів;
  • на південному сході країни.

"Слід зважати на високий рівень пожежної небезпеки", - наголосили синоптики.

В УкрГМЦ розповіли також, що під впливом дещо зниженого атмосферного тиску перебуватимуть:

  • південно-східна частина країни;
  • західні області України.

Там місцями ймовірні короткочасні дощі та навіть грози. На решті території країни - без опадів.

Температура повітря очікується:

  • вночі - від 8 до 13 градусів вище нуля;
  • вдень - від 21 до 26 градусів тепла (у Карпатах, на узбережжі морів та південному сході країни - 16-22°C).

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що впродовж 18, 19 та 20 квітня 18 нових температурних рекордів зафіксували у 10 містах у різних регіонах України.

Тим часом березень цього року для Києва став найтеплішим у рейтингу спостережень з 1881 року. У цей період у столиці України було зафіксовано 15 температурних рекордів.

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