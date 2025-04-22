Квітень шокує теплом: де в Україні прогріло майже до +28 (карта)

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про кілька нових температурних рекордів. Їх зафіксували вчора, 21 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, впродовж понеділка, 21 квітня, нові погодні рекорди було встановлено у двох містах.
Так, температура повітря перевищила попередні показники за цей день у Харкові. Там зафіксували 24,4°C.
Тим часом у Вінниці новий температурний рекорд зафіксували на рівні 27,6°C.
На сьогодні (вівторок, 22 квітня) синоптики прогнозували мінливу хмарність. Вітер - змінних напрямків, 3-8 м/с.
На більшій частині територій - без опадів. Хоча короткочасні дощі та грози ймовірні вдень:
Денна температура повітря у більшості регіонів - від 21 до 26 градусів тепла.
Дещо прохолоднішу (17-22°C) погоду УкрГМЦ прогнозував:
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, впродовж 22-24 квітня над більшою частиною території нашої країни утримуватиметься поле підвищеного атмосферного тиску (хоча він поволі знижуватиметься).
В цілому погода залишатиметься по-літньому теплою. Дещо свіжіше буде:
"Слід зважати на високий рівень пожежної небезпеки", - наголосили синоптики.
В УкрГМЦ розповіли також, що під впливом дещо зниженого атмосферного тиску перебуватимуть:
Там місцями ймовірні короткочасні дощі та навіть грози. На решті території країни - без опадів.
Температура повітря очікується:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що впродовж 18, 19 та 20 квітня 18 нових температурних рекордів зафіксували у 10 містах у різних регіонах України.
Тим часом березень цього року для Києва став найтеплішим у рейтингу спостережень з 1881 року. У цей період у столиці України було зафіксовано 15 температурних рекордів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.