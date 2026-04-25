КВІР визнають терористами у Великій Британії, обіцяє Стармер, - FT

Велика Британія офіційно визнає Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією. Новий закон внесуть до парламенту вже за кілька тижнів, особисто заявив прем'єр-міністр країни Кір Стармер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Financial Times.
Своє рішення Стармер озвучив плани під час інтерв'ю газеті Jewish Chronicle в Кентонській об'єднаній синагозі. Саме тут минулої суботи пролунав вибух, який здійснили терористи.
Відповідальність за атаку взяло угруповання "Ашаб аль-Ямін", яке напряму
пов'язане з Іраном. Стармер підкреслив, що його "дуже турбує" використання
Тегераном мережі посередників для атак у Європі.
"Щодо зловмисних державних суб’єктів загалом, заборони, нам дійсно потрібне законодавство, щоб вжити необхідних заходів, і це законодавство ми пропонуємо якомога швидше", - заявив прем'єр країни.
Раніше закон про тероризм 2000 року забороняв лише недержавні угруповання, а КВІР - це офіційна силова структура Ірану. Тепер юристи уряду розширюють рамки закону.
Що зміниться для силовиків:
Експерт з безпеки Роджер Макміллан вважає це рішення історичним. За його словами:
"Це критично важливий крок, який дозволить поліції переслідувати більше людей згідно із законодавством про боротьбу з тероризмом за підтримку операцій впливу від імені іранців".
Міністр безпеки Ден Джарвіс уже включив КВІР до спеціального реєстру іноземного впливу. Кожен член організації зобов'язаний офіційно звітувати про свою діяльність у Британії. Приховування фактів означає негайний тюремний термін.
Минулого року Лейбористська партія ініціювала перегляд усіх антитерористичних норм і шукала способи протидіяти саме державним загрозам. Іран став головною ціллю цього розслідування.
Проте шлях до заборони не буде легким, адже частина чиновників висловлює серйозні побоювання. Тегеран може закрити британське посольство у відповідь на такий крок.
Чому це небезпечно для Заходу:
Попри ці ризики, Міністерство внутрішніх справ Британії налаштоване рішуче. Силовики обіцяють зробити все, щоб "захистити громадян від шкоди".
Дві сторони мають зустрітись вже цими вихідними в рамках другого раунду переговорів. Але цього разу до Ісламабаду віцепрезидент США Венс не поїде.
Тим часом Трамп вже погрожує "вибухом бомб", якщо цей раунд не принесе результатів. Президент США чекає на результативні перемовини та підписання "угоди"
Також ми інформували, що військові США готують сценарії завдання ударів по оборонних об'єктах Ірану на випадок зриву режиму припинення вогню. Серед потенційних цілей розглядають укріплення в районі Ормузької протоки.