КСИР признают террористами в Великобритании, обещает Стармер, - FT

Великобритания официально признает Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Новый закон внесут в парламент уже через несколько недель, лично заявил премьер-министр страны Кир Стармер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Financial Times.
Свое решение Стармер озвучил планы во время интервью газете Jewish Chronicle в Кентонской объединенной синагоге. Именно здесь в минувшую субботу прогремел взрыв, который совершили террористы.
Ответственность за атаку взяла группировка "Ашаб аль-Ямин", которая напрямую
связана с Ираном. Стармер подчеркнул, что его "очень беспокоит" использование
Тегераном сети посредников для атак в Европе.
"Относительно злонамеренных государственных субъектов в целом, запрета, нам действительно нужно законодательство, чтобы принять необходимые меры, и это законодательство мы предлагаем как можно скорее", - заявил премьер страны.
Ранее закон о терроризме 2000 года запрещал только негосударственные группировки, а КСИР - это официальная силовая структура Ирана. Теперь юристы правительства расширяют рамки закона.
Эксперт по безопасности Роджер Макмиллан считает это решение историческим. По его словам:
"Это критически важный шаг, который позволит полиции преследовать больше людей согласно законодательству о борьбе с терроризмом за поддержку операций
влияния от имени иранцев".
Министр безопасности Дэн Джарвис уже включил КСИР в специальный реестр иностранного влияния. Каждый член организации обязан официально отчитываться о своей деятельности в Британии. Сокрытие фактов означает немедленный тюремный срок.
В прошлом году Лейбористская партия инициировала пересмотр всех антитеррористических норм и искала способы противодействовать именно государственным угрозам. Иран стал главной целью этого расследования.
Однако путь к запрету не будет легким, ведь часть чиновников выражает серьезные опасения. Тегеран может закрыть британское посольство в ответ на такой шаг.
Несмотря на эти риски, Министерство внутренних дел Британии настроено решительно. Силовики обещают сделать все, чтобы "защитить граждан от вреда".
Две стороны должны встретиться уже в эти выходные в рамках второго раунда переговоров. Но на этот раз в Исламабад вице-президент США Вэнс не поедет.
Между тем Трамп уже угрожает "взрывом бомб", если этот раунд не принесет результатов. Президент США ждет результативных переговоров и подписания "соглашения"
Также мы информировали, что военные США готовят сценарии нанесения ударов по оборонительным объектам Ирана на случай срыва режима прекращения огня. Среди потенциальных целей рассматривают укрепления в районе Ормузского пролива.