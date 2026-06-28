КСИР атаковал базы США, а Трамп угрожает Ирану "тотальным уничтожением"

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что его военно-морские и военно-воздушные силы запустили баллистические ракеты и беспилотники по авиабазе армии США Али-аль-Салем в Кувейте. Трамп уже предупредил Тегеран о "вынужденном уничтожении" страны.

Кроме авиабазы в Кувейте КСИР заявляет об ударах по Пятому военно-морскому флоту США в Порт-Салмане в столице Бахрейна Манами. Однако официальных подтверждений пока нет.

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В заявлении говорится, что атаки стали ответом на атаку США на пять прибрежных объектов Ирана.

Между тем, кувейтские военные заявляют, что противовоздушная оборона страны реагирует на "вражеские ракетные угрозы и угрозы со стороны беспилотников". Военные призвали людей соблюдать правила безопасности.

Президент США Дональд Трамп срочно опубликовал разгневанный пост в своей соцсети Truth Social. В нем лидер страны пригрозил применить военную силу против Ирана.

Президент США пригрозил Ирану уничтожением (инфографика РБК-Украина)

"Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть здравомыслящими и будем вынуждены военным путем завершить дело, которое очень успешно возбудили. Если это произойдет, Исламской Республики Иран больше не будет существовать", - отметил Трамп.