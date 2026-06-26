ua en ru
Пт, 26 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

ООН призупинила супровід суден через Ормузьку протоку після атаки на цивільний суховантаж

08:03 26.06.2026 Пт
2 хв
Тимчасова пауза необхідна для оцінки гарантій безпеки після останнього інциденту
aimg Юлія Маловічко
ООН призупинила супровід суден через Ормузьку протоку після атаки на цивільний суховантаж Фото: комерційне судно (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Міжнародна морська організація ООН тимчасово зупинила операцію з виведення суден з району Ормузької протоки. Причиною стала атака на вантажне судно в Оманській затоці, яка поставила під сумнів безпеку морського коридору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Програму з супроводу суден організацією запустили 23 червня для допомоги сотням бортів і тисячам моряків, які залишалися заблокованими в регіоні через бойові дії.

Для проходу суден були визначені два маршрути - через іранські та оманські води, останній варіант був підтримуваний Штатами. До моменту призупинення роботи морської організації нею скористалися 57 суден, на борту яких перебували близько 1100 моряків.

Генеральний секретар IMO Арсеніо Домінгес заявив, що пауза необхідна для оцінки гарантій безпеки після останнього інциденту. За попередніми даними, атаковане судно не брало участі в офіційній програмі евакуації.

Атака на судно - удар по крихкій угоді США та Ірану

Водночас Reuters повідомляє, що атака стала новим ударом по крихких домовленостях щодо безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

За даними агентства, судно було пошкоджене після удару поблизу оманського узбережжя. Американські чиновники припускають, що до інциденту може бути причетний Іран, хоча офіційного підтвердження цьому наразі немає.

Як відомо, Ормузька протока залишається одним із найважливіших морських шляхів світу, через який проходить значна частина глобального експорту нафти. Після часткового відновлення руху суден трафік у регіоні почав зростати, однак остання атака знову посилила побоювання щодо безпеки навігації.

Слід зазначити, що Іран закрив Ормузьку протоку за лічені дні після укладення мирної угоди зі США у червні.

В ніч на 18 червня президент США Дональд Трамп підписав рамкову угоду з Іраном. Вона передбачала попередні домовленості про мир, але робота ще триває. Особливо невирішеним є питання ядерної програми Тегерану.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ООН Ормузька протока
Новини
На Москву знову летять невідомі дрони, мер говорить про "збиття"
На Москву знову летять невідомі дрони, мер говорить про "збиття"
Аналітика
Наша політика – максимальне введення офлайн навчання: Анатолій Мельниченко, ректор КПІ
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Наша політика – максимальне введення офлайн навчання: Анатолій Мельниченко, ректор КПІ