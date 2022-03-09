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Квин назвала введение бесполетной зоны над Украиной "явной эскалацией"

Новина українською →
Среда 09 марта 2022 20:58
Квин назвала введение бесполетной зоны над Украиной "явной эскалацией" Фото: Кристина Квин (слева) (ua.usembassy.gov)
Автор: Милан Лелич, Антон Федорцив

В посольстве Соединенных Штатов продолжают настаивать, что введение бесполетной зоны над Украиной не остановит агрессию России.

Об этом временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказала в интервью РБК-Украина.

Дипломат подчеркнула, что в международном сообществе продолжаются дискуссии о дальнейшей помощи Украине. По ее словам, это "развивающаяся ситуация".

"Единственное, что я хотела бы добавить по бесполетной зоне: неготовность к чему-то подобному частично связана с тем, что это явно было бы эскалацией. Другими словами, вы знаете, что для США или других союзников по НАТО, если они лоб в лоб столкнутся с российскими военными – это, скорее всего, приведет к эскалации ситуации, а не к ее деэскалации", – заявила Квин.

Временная поверенная отметила попытки США разрядить ситуацию в этот момент. Вместе с другими союзниками американцы ищут креативный подход, который мог бы помочь найти "полезное решение" для обороны Украины.

Напомним, что Кристина Квин очертила идеальное завершение войны России против Украины.

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