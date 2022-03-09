Квін назвала запровадження безпольотної зони над Україною "явною ескалацією"

У посольстві Сполучених Штатів продовжують наполягати, що запровадження безпольотної зони над Україною не зупинить агресію Росії.

Про це тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

Дипломатка наголосила, що в міжнародному співтоваристві тривають дискусії щодо подальшої допомоги Україні. За її словами, це ситуація, "що розвивається".

"Єдине, що я хотіла б додати щодо безпольотної зони: неготовність до чогось подібного частково пов'язана з тим, що це явно було б ескалацією. Іншими словами, ви знаєте, що для США або інших союзників по НАТО, якщо вони лоб в лоб зіткнуться з російськими військовими – це, швидше за все, призведе до ескалації ситуації, а не до її деескалації", – заявила Квін.

Тимчасова повірена наголосила на намаганні США розрядити ситуацію у цей момент. Разом із іншими союзниками американці шукають креативний підхід, який міг би допомогти знайти "корисне рішення" для оборони України.