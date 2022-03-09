В посольстве США назвали идеальный вариант конца вторжения РФ в Украину

В посольстве Соединенных Штатов пока не заметили тенденцию к прекращению военной агрессии РФ по отношению к Украине.

Об этом временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказала в интервью РБК-Украина .

Дипломатка опасается, что военный конфликт может затянуться на длительное время. Вместе с тем Квин озвучила идеальный вариант завершения войны.

"Украина очень упорно борется и, я бы сказала, удивила Россию тем, как она упорно и эффективно воюет и борется с продвижением войск. И я думаю, что это может затянуться, конечно. Нет, в идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти. Но пока я не увидела, мы не увидели никакого движения в этом направлении", – заявила временная поверенная.

Квин выразила надежду, что продолжится и очень эффективное использование Украиной имеющихся у нее оборонных вооружений, храбрость ее войск и сил территориальной обороны. Также она пообещала ежедневные поставки снаряжения и оборонного оружия от США.