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В посольстве США назвали идеальный вариант конца вторжения РФ в Украину

Новина українською →
Среда 09 марта 2022 19:55
В посольстве США назвали идеальный вариант конца вторжения РФ в Украину Фото: Кристина Квин (Reuters)
Автор: Милан Лелич, Антон Федорцив

В посольстве Соединенных Штатов пока не заметили тенденцию к прекращению военной агрессии РФ по отношению к Украине.

Об этом временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказала в интервью РБК-Украина.

Дипломатка опасается, что военный конфликт может затянуться на длительное время. Вместе с тем Квин озвучила идеальный вариант завершения войны.

"Украина очень упорно борется и, я бы сказала, удивила Россию тем, как она упорно и эффективно воюет и борется с продвижением войск. И я думаю, что это может затянуться, конечно. Нет, в идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти. Но пока я не увидела, мы не увидели никакого движения в этом направлении", – заявила временная поверенная.

Квин выразила надежду, что продолжится и очень эффективное использование Украиной имеющихся у нее оборонных вооружений, храбрость ее войск и сил территориальной обороны. Также она пообещала ежедневные поставки снаряжения и оборонного оружия от США.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов озвучил прогноз американской разведки по поводу победителя в войне России против Украины.

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