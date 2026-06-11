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Квартиру Лебедєва в Києві продадуть на аукціоні: яка стартова вартість

23:05 11.06.2026 Чт
2 хв
Кожна гривня з продажу піде на відновлення житла українців
aimg Валерія Абабіна
Квартиру Лебедєва в Києві продадуть на аукціоні: яка стартова вартість Фото: голова Фонду держмайна України Дмитро Наталуха ( facebook.com/natalukha)
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30 червня 2026 року на аукціон виставлять квартиру російського блогера та пропагандиста Артемія Лебедєва, розташовану в історичному центрі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Фонду державного майна України Дмитра Наталухи.

Деталі аукціону

За словами Наталухи, який особисто оглянув квартиру перед продажем, помешкання знаходиться біля самих Золотих Воріт - "у самісінькому історичному центрі Києва".

Останніми роками житло, за описом голови ФДМУ, перебувало у законсервованому стані з моменту арешту - книжки, плакати, посуд та інші речі колишнього власника так і залишилися на місцях, припавши пилом.

Стартова вартість житла площею 138,5 м² на вулиці Ярославів Вал, 8 становить 10 583 400 гривень.

"Кожна гривня, яку держава заробить з її продажу, буде використана для відновлення цієї справедливості", - заявив Наталуха, маючи на увазі компенсацію втрат українців, чиє житло було знищене або захоплене росіянами.

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Фото: facebook.com/natalukha

Хто такий Артемій Лебедєв

Артемій Лебедєв - російський дизайнер, підприємець і блогер. Він є засновником, співвласником і генеральним директором WebDesign, пізніше перейменованої на Студію Артемія Лебедєва.

Має понад півмільйонну аудиторію в соцмережах, через яку поширює антиукраїнську пропаганду.

В'їзд до України Лебедєву заборонили ще у 2017 році - після того, як він публічно назвав російську операцію з окупації Криму "ідеальною". Під санкціями він перебуває з 2022 року.

Серед його антиукраїнських дій:

  • зйомки на руїнах знищеної росіянами "Азовсталі";
  • селфі на даху окупованої Запорізької АЕС;
  • зйомка замовного репортажу про захоплення ЗАЕС для кремлівських медіа.

У червні 2022 року Лебедєв незаконно потрапив на територію ЗАЕС, де зняв замовний репортаж для російських ресурсів. У березні 2023 року СБУ повідомила йому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу - виправдання, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України.

Як держава вилучила майно

У липні 2023 року Вищий антикорупційний суд України повністю задовольнив позов Міністерства юстиції та стягнув активи Лебедєва на користь держави.

Серед них було дві квартири в Києві площею 138,5 м² і 193,2 м². Одна з них перебувала у прямому володінні Лебедєва, інша - опосередковано, через бізнес-партнера Костянтина Моршнева.

Нагадаємо, у вересні 2023 року уряд передав активи Лебедєва Фонду державного майна для подальшої приватизації або передачі в оренду. Кошти від продажу санкційного майна спрямовуватимуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

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