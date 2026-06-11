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Квартиру Лебедева в Киеве продадут на аукционе: какая стартовая стоимость

23:05 11.06.2026 Чт
2 мин
Каждая гривна с продажи пойдет на восстановление жилья украинцев
aimg Валерия Абабина
Квартиру Лебедева в Киеве продадут на аукционе: какая стартовая стоимость Фото: глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Наталуха ( facebook.com/natalukha)
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30 июня 2026 года на аукцион выставят квартиру российского блогера и пропагандиста Артемия Лебедева, расположенную в историческом центре Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Наталухи.

Детали аукциона

По словам Наталухи, который лично осмотрел квартиру перед продажей, помещение находится у самых Золотых Ворот - "в самом историческом центре Киева".

В последние годы жилье, по описанию председателя ФГИУ, находилось в законсервированном состоянии с момента ареста - книги, плакаты, посуда и другие вещи бывшего владельца так и остались на местах, припав пылью.

Стартовая стоимость жилья площадью 138,5 м² на улице Ярославов Вал, 8 составляет 10 583 400 гривен.

"Каждая гривна, которую государство заработает с его продажи, будет использована для восстановления этой справедливости", - заявил Наталуха, имея в виду компенсацию потерь украинцев, чье жилье было уничтожено или захвачено россиянами.

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Фото: facebook.com/natalukha

Кто такой Артемий Лебедев

Артемий Лебедев - российский дизайнер, предприниматель и блогер. Он является основателем, совладельцем и генеральным директором WebDesign, позже переименованной в Студию Артемия Лебедева.

Имеет более полумиллионную аудиторию в соцсетях, через которую распространяет антиукраинскую пропаганду.

Въезд в Украину Лебедеву запретили еще в 2017 году - после того, как он публично назвал российскую операцию по оккупации Крыма "идеальной". Под санкциями он находится с 2022 года.

Среди его антиукраинских действий:

  • съемки на руинах уничтоженной россиянами "Азовстали";
  • селфи на крыше оккупированной Запорожской АЭС;
  • съемка заказного репортажа о захвате ЗАЭС для кремлевских медиа.

В июне 2022 года Лебедев незаконно попал на территорию ЗАЭС, где снял заказной репортаж для российских ресурсов. В марте 2023 года СБУ сообщила ему о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса - оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Как государство изъяло имущество

В июле 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины полностью удовлетворил иск Министерства юстиции и взыскал активы Лебедева в пользу государства.

Среди них было две квартиры в Киеве площадью 138,5 м² и 193,2 м². Одна из них находилась в прямом владении Лебедева, другая - опосредованно, через бизнес-партнера Константина Моршнева.

Напомним, в сентябре 2023 года правительство передало активы Лебедева Фонду государственного имущества для дальнейшей приватизации или передачи в аренду. Средства от продажи санкционного имущества будут направлять в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

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