Квартири російського пропагандиста Лебедєва передали Фонду держмайна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Фонду .

Зазначається, що у липні Вищий антикорупційний суд України в повному обсязі задовольнив позов Міністерства юстиції України та вилучив ці активи у представника країни-агресора.

Серед активів - 2 квартири в Києві, площею 138,5 м² і 193,2 м².

Раніше вони перебували у прямому володінні Лебедєва, а також опосередковано, через бізнес-партнера Костянтина Моршнева.

Чиї активи ще передали Фонду держмайна

Крім цього, уряд передав ФДМУ активи колабораціоністки Катерини Мартьянової, яка є заступницею голови громадської палати так званої "Донецької народної республіки".

Яка подальша доля цих активів

Фонд державного майна України здійснить усі необхідні процедури для державної реєстрації прав власності на зазначені активи.

Після завершення цього етапу буде розглянуто питання про приватизацію або передачу в оренду зазначеного майна. Кошти від продажу або оренди санкційного майна підуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Артемій Лебедєв

Російський дизайнер, підприємець та блогер. Він є засновником, співвласником та генеральним директором WebDesign, який пізніше був перейменований в Студію Артемія Лебедєва.

У березні 2023 року СБУ повідомила про підозру Лебедєву, який на замовлення Кремля знімав репортаж про захоплення Запорізької АЕС.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність Лебедєва, який у червні 2022 року незаконно потрапив на територію ЗАЕС. Він відзняв замовний репортаж для кремлівських медіаресурсів щодо захоплення енергооб’єкта та поширював його через свою півмільйонну аудиторію у соцмережах.