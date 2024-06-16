Квартири замість миру: як окупанти залучають добровольців на війну
Через провальну мобілізаційну кампанію Росія вдається до різноманітних "мотиваційних заохочень", щоб виправити ситуацію. Зокрема, окупанти пропонують сертифікати на квартири "охочим" воювати проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву.
Нову міру заохочення за контракт із Міністерством оборони Росії ініціювали організації "Патріотичний центр "Російська перемога"", відділення "Союзу десантників Росії" і "Союз будівельників". Вони пропонують за готовність до участі у війни проти України сертифікати на квартири.
"Щоправда, сертифікат зовсім не означає, що за нього охочий вбивати в Україні отримає квартиру. Це тільки папірець, яким передбачено погашення суми на 200 тисяч російських рублів. Усе вказує на те, що безплатні квартири для окупантів закінчилися. Або ж місцева окупаційна влада запровадила схему з розкрадання коштів на житло для учасників своєї, так званої, "СВО"", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС додали, що нещодавно так звана народна рада "ЛНР" ухвалила закон, який "регулює" передачу у держвласність квартири, які належать українцям, котрі змушені були тікати від війни. При цьому було створено реєстр такого житла. У цей перелік внесено не одну тисячу покинутих помешкань.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку відкрили "солдатську бібліотеку". За даними ЦНС, завдання щодо наповнення фонду бібліотеки наклали на дітей. І не тому, що бракує коштів на придбання відповідної літератури, а для того, щоб формувати відчуття причетності молодого покоління до "русской ідентичності" і так званих героїв "СВО".
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Російська Федерація не хоче повертати своїх військовополонених. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, якщо б Росія була зацікавлена, то обмін у форматі "всіх на всіх" відбувся уже б давно.
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