Квартиры вместо мира: как оккупанты привлекают добровольцев на войну

Из-за провальной мобилизационной кампании Россия прибегает к различным "мотивационным поощрениям", чтобы исправить ситуацию. В частности, оккупанты предлагают сертификаты на квартиры "желающим" воевать против Украины.

Новую меру поощрения за контракт с Министерством обороны России инициировали организации "Патриотический центр "Русская победа"", отделение "Союза десантников России" и "Союз строителей". Они предлагают готовность к участию в войне против Украины сертификаты на квартиры.

"Правда, сертификат вовсе не означает, что за него желающий убивать в Украине получит квартиру. Это только бумажка, которой предусмотрено погашение суммы на 200 тысяч российских рублей. Все указывает на то, что бесплатные квартиры для оккупантов закончились. Или местные оккупационные власти ввели схему по хищению средств на жилье для участников своей, так называемой, "СВО"", - говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что недавно так называемый народный совет "ЛНР" принял закон, "регулирующий" передачу в госсобственность квартир, принадлежащих украинцам, вынужденным бежать от войны. При этом был создан реестр такого жилья. В этот перечень внесена не одна тысяча заброшенных жилищ.