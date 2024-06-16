Лубінець: Росія не хоче повертати своїх військовополонених
Якби Росія була зацікавлена в поверненні своїх військовополонених, обмін у форматі "всіх на всіх" уже б давно відбувся.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
«Як людина, яка постійно в цих процесах, можу підтвердити, що Україна ніколи не відмовлялась від обмінів військовополоненими. Навпаки, ми постійно виступаємо з новими ініціативами. Якби росіяни були зацікавлені повернути своїх військовополонених, ми б давно вже це зробили. Таке враження, що їм їхні (полонені - ред.) просто не потрібні», - сказав Лубінець.
Він назвав абсолютною російською пропагандою намагання Росії перекинути на Україну провину за зрив чергового обміну.
Також омбудсмен запевнив, що він особисто неодноразово звертався через посередників і напряму, щоб РФ передавала Україні тіла загиблих героїв і героїнь. Він підтвердив, що досі немає інформації щодо літака, в якому начебто перевозили українських військовополонених, і який Україна буцімто збила.
«Якщо вони стверджують, що наші герої були вбиті, будь ласка, передайте нам тіла. Якби росіяни були зацікавлені в прозорому розслідуванні цього інциденту, вони, по-перше, миттєво допустили б міжнародних експертів до місця падіння цього літака, по-друге, давно допустили б міжнародних експертів до експертиз, по-третє, вони б максимально швидко передали б тіла. Вони це затягують, напевно, тому що залишається купа запитань», - констатував Дмитро Лубінець.
При цьому уповноважений Верховної Ради указав на схожість ситуації з масовим убивством українських полонених в Оленівці.
«Це, на мій погляд, така сама спроба дискредитації України з боку РФ, яку ми вже бачили влітку 2022 року, коли росіяни вбили військовополонених в Оленівці. Один в один. Ніби все це відбувалося за допомогою озброєнь, які нам передали міжнародні партнери: в Оленівці це були Himars, в літаку – Patriot», - сказав він.
За словами омбудсмена, у питанні обмінів військовополонених Україні допомогають декілька країн.
«Але ми сподіваємося, що отримаємо додаткові важелі впливу на РФ і автоматично - нові гарні результати», - додав він.
Омбудсмен нагадав, що цього року було проведено перше установче засідання міжнародної платформи щодо повернення цивільних заручників, де були представлені понад 40 країн і міжнародних організацій. Багато партнерів залучено до треку повернення викрадених дітей. Цей пункт з Формули миру включено в перелік питань, які обговорюються на першому Саміті миру у Швейцарії.
«До 4-го пункту (Формули миру - ред.) залучено дуже багато партнерів. До міжнародної коаліції з повернення українських дітей офіційно долучилися 37 країн. У нас є публічний комунікатор - Катар, є залученість Ватикану, а також є дуже багато непублічних комунікаторів», - розповів Уповноважений ВР.
Дмитро Лубінець висловив переконання, що завдяки тиску міжнародної спільноти на Російську Федерацію результату вдасться досягти.
Нагадаємо, що російські окупанти пропонували викраденим українським дітей по 100 000 рублів кожному за переїзд до Росії.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Білий дім має нові і достовірні повідомлення про те, що російська влада розміщує викрадених українських дітей на сайтах Росії із усиновлення.
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