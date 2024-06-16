Лубінець: Росія не хоче повертати своїх військовополонених

Якби Росія була зацікавлена в поверненні своїх військовополонених, обмін у форматі "всіх на всіх" уже б давно відбувся.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

«Як людина, яка постійно в цих процесах, можу підтвердити, що Україна ніколи не відмовлялась від обмінів військовополоненими. Навпаки, ми постійно виступаємо з новими ініціативами. Якби росіяни були зацікавлені повернути своїх військовополонених, ми б давно вже це зробили. Таке враження, що їм їхні (полонені - ред.) просто не потрібні», - сказав Лубінець.

Він назвав абсолютною російською пропагандою намагання Росії перекинути на Україну провину за зрив чергового обміну.

Також омбудсмен запевнив, що він особисто неодноразово звертався через посередників і напряму, щоб РФ передавала Україні тіла загиблих героїв і героїнь. Він підтвердив, що досі немає інформації щодо літака, в якому начебто перевозили українських військовополонених, і який Україна буцімто збила.

«Якщо вони стверджують, що наші герої були вбиті, будь ласка, передайте нам тіла. Якби росіяни були зацікавлені в прозорому розслідуванні цього інциденту, вони, по-перше, миттєво допустили б міжнародних експертів до місця падіння цього літака, по-друге, давно допустили б міжнародних експертів до експертиз, по-третє, вони б максимально швидко передали б тіла. Вони це затягують, напевно, тому що залишається купа запитань», - констатував Дмитро Лубінець.

При цьому уповноважений Верховної Ради указав на схожість ситуації з масовим убивством українських полонених в Оленівці.

«Це, на мій погляд, така сама спроба дискредитації України з боку РФ, яку ми вже бачили влітку 2022 року, коли росіяни вбили військовополонених в Оленівці. Один в один. Ніби все це відбувалося за допомогою озброєнь, які нам передали міжнародні партнери: в Оленівці це були Himars, в літаку – Patriot», - сказав він.

За словами омбудсмена, у питанні обмінів військовополонених Україні допомогають декілька країн.

«Але ми сподіваємося, що отримаємо додаткові важелі впливу на РФ і автоматично - нові гарні результати», - додав він.

Омбудсмен нагадав, що цього року було проведено перше установче засідання міжнародної платформи щодо повернення цивільних заручників, де були представлені понад 40 країн і міжнародних організацій. Багато партнерів залучено до треку повернення викрадених дітей. Цей пункт з Формули миру включено в перелік питань, які обговорюються на першому Саміті миру у Швейцарії.

«До 4-го пункту (Формули миру - ред.) залучено дуже багато партнерів. До міжнародної коаліції з повернення українських дітей офіційно долучилися 37 країн. У нас є публічний комунікатор - Катар, є залученість Ватикану, а також є дуже багато непублічних комунікаторів», - розповів Уповноважений ВР.

Дмитро Лубінець висловив переконання, що завдяки тиску міжнародної спільноти на Російську Федерацію результату вдасться досягти.