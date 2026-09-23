Квартиры в Ровно дорожают: какое жилье прибавило в цене до 26% за год
В Ровно за год выросли цены как на вторичном, так и на первичном рынке жилья. Больше всего подорожали новостройки бизнес-класса - на 26%, тогда как среди квартир на вторичке наиболее ощутимо выросли цены на одно- и двухкомнатное жилье.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Сколько стоят квартиры на вторичном рынке
За год больше выросли медианные цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры - оба типа прибавили по 8%.
Медианные цены на вторичном рынке:
- 1-комнатные - 56 000 долларов (+8%);
- 2-комнатные - 69 000 долларов (+8%);
- 3-комнатные - 70 900 долларов (+4%).
В среднем, чтобы собрать на однокомнатную квартиру в Ровно, нужно откладывать всю зарплату в течение 7,6 года, двухкомнатную - 9,2 года, трехкомнатную - 9,4 года.
Цены на вторичном рынке в Ровно (скриншот)
Новостройки выросли еще быстрее
На первичном рынке самую большую динамику показал бизнес-класс. За год квадратный метр в таких новостройках подорожал на 26%.
Медианные стартовые цены за квадратный метр:
- эконом - 45 800 грн (+19%);
- комфорт - 44 800 грн (+16%);
- бизнес - 53 100 грн (+26%).
Таким образом, рынок жилья в Ровно продолжает постепенный рост, причем новостройки дорожают быстрее квартир на вторичном рынке.
Цены на первичном рынке в Ровно (скриншот)
Аренда также дорожает
Стоимость аренды жилья в Киеве продолжает расти. За последние полгода средняя цена на однокомнатные квартиры выросла на 2000 грн. Спрос на аренду в западных регионах остается высоким из-за относительной безопасности.
Цены на аренду:
- однокомнатная квартира - 14 тысяч гривен, цена выросла на 17% за год;
- двухкомнатная - 13 300 гривен, это на 10% больше, чем в прошлом.
В среднем в Ровно жители тратят 51% на аренду жилья.
Ранее мы писали о том, что в Луцке цена на однокомнатную квартиру выросла на 26% в год и достигла 63 тысяч долларов. Аренда также подскочила: однокомнатное жилье в среднем стоит 18 тысяч гривен в месяц.
Читайте также о том, что в Ивано-Франковске цены на аренду выросли более чем на 40%. При этом большинство потенциальных покупателей ожидают дальнейшего повышения стоимости недвижимости в городе.