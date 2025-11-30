Квартири на Новий рік дорожчають в рази: коли шукати і скільки коштує подобова оренда

Напередодні новорічних свят багато українців починають шукати варіанти для святкування. Одним з них є подобова оренда квартири.

Які ціни на подобову оренду квартир в Україні, як встигнути забронювати квартиру на новий рік та на скільки зростуть ціни на свята – у матеріалі РБК-Україна .

Які ціни на подобову оренду

Подобова оренда в Україні демонструє значну варіативність залежно від міста та типу житла. Для порівняння цін ми проаналізували пропозиції однокімнатних квартир у Києві, Одесі, Дніпрі та Львові, використавши дані з платформи OLX Нерухомість. У вибірку увійшли мінімальні, середні та максимальні тарифи на оренду за добу.

У Києві спостерігається достатньо широкий діапазон вартості подобової оренди. Середня ціна однокімнатної квартири становить від 800 до тисяч гривень на добу. На ринку також присутні бюджетні варіанти – приблизно 400–500 гривень. Найдорожчі пропозиції, переважно у центральних районах або сучасних житлових комплексах, стартують від 3 тисяч гривень і можуть сягати понад 4 тисяч гривень за добу.

Оголошення з подобової оренди квартири у Києві (фото OLX Нерухомість)

В Одесі ціни на подобову оренду однокімнатних квартир помітно різняться залежно від району й типу житла. За даними пропозицій на OLX Нерухомість, середня вартість добового проживання становить від 500 до 1 500 гривень.

На ринку присутні й більш доступні варіанти: мінімальні ціни стартують від 300–350 гривень за добу. Водночас у курортному районі міста Аркадії, пропонують преміальні апартаменти та пентхауси, де доба оренди може коштувати від 7 тисяч до 8 500 гривень.

Оголошення з подобової оренди квартири в Одесі (фото OLX Нерухомість)

У Львові вартість подобової оренди однокімнатних квартир також має менш помітну різницю. Середня ціна проживання становить від 600 до 1 200 гривень на добу.

Є й доступніші пропозиції – можна зустріти квартири у межах 400–500 гривень на добу. Найдорожчі варіанти представлені переважно апартаментами в центральних районах міста, де подобова оренда може коштувати від 2 до 3 тисяч гривень.

Оголошення з подобової оренди квартири у Львові (фото OLX Нерухомість)

У Дніпрі ціни на подобову оренду однокімнатних квартир також утримуються в помірному діапазоні. Середня вартість добового проживання становить від 500 до тисячі гривень.

Найбільш доступні варіанти у місті можна знайти за 350–400 гривень на добу. Водночас на ринку представлені й дорожчі квартири, розташовані в центрі міста та в нових житлових комплексах, оренда яких коштує від 2 тисяч гривень до 2 500 гривень на добу.

Загальний рівень цін на ринку нині нижчий, ніж був до війни. Щоб утримати заселеність, компаніям доводиться коригувати вартість квартир, пояснив директор агентства нерухомості RentKiev Андрій Марченко.

"Якщо раніше це була вартість 1 500 гривень, то зараз це 800–1000", - додав він.

Люди дедалі частіше обирають не комфорт, а доступну ціну. "Навіть незначна різниця у вартості тепер може визначити вибір клієнтів", - сказав експерт.

Чи є попит на подобову оренду квартир

До 2022 року ринок складався з декількох сегментів – туристи, бізнесмени у відрядженнях, ті хто приїздив до родичів та близьких або на романтичні зустрічі, пояснює директор агентства нерухомості RentKiev Андрій Марченко. Частина цих груп, зазначає він, практично зникла.

"Іноземців майже немає, туризм зник, цивільного бізнесу стало значно менше", - додав він в коментарі РБК-Україна.

З ним згоден експерт з нерухомості Ігор Клименко, який також відзначив падіння попиту на подобову оренду після повномасштабного вторгнення.

"Інтерес до короткострокової оренди квартир став меншим, але залишається. Зокрема стало менше іноземців, які вибирають саме таку форму оренди", - пояснив експерт.

Як зростуть ціни на Новий рік

Попри зменшення активності, передноворічний період традиційно приносить пожвавлення на ринку подобової оренди квартир. "Перед святами попит зростає приблизно на 30–50%", - вказав Клименко.

У середньому, за словами фахівця, ціни на подобову оренду квартир у святковий період підвищуються мінімум на 30%.

З ним згоден Андрій Марченко, який зазначає, що з 30 грудня по 5 січня ціни на подобову оренду піднімаються на 20–50%.

"Дехто піднімає лише на 31 число, але у 2–3 і 4 рази. Найбільші стрибки цін помітні у дво- та трикімнатних квартирах, які орендують компанії молодих людей", - додав експерт.

Коли шукати квартиру на новий рік

Бронювання на 31 грудня починаються заздалегідь, хоча знайти варіант навіть за тиждень до свята зазвичай не проблема, пояснює Клименко. "Можна знайти й за тиждень квартиру, проблем не буде" - додав він.

Водночас саме в останні дні грудня можна винайняти квартиру на Новий рік на вигідних умовах. З року в рік попит зростає наприкінці листопада, трохи спадає в середині грудня, а перед самим святом частина бронювань скасовується, пояснює директор RentKiev.

"У кінці грудня ціни можуть різко впасти до початкової. Якщо людина хоче заощадити, рекомендую почекати до 30 числа. Варіанти будуть, вони завжди є" - поділився секретом експерт.

Втім, Марченко поки не помічає різкого стрибка сезонного попиту. "Особливого зростання попиту я поки не бачу. Вихідні цього року не особливо дають можливість довго відпочивати", - зазначив він.