Квартиры на Новый год дорожают в разы: когда искать и сколько стоит посуточная аренда

В преддверии новогодних праздников многие украинцы начинают искать варианты для празднования. Одним из них является посуточная аренда квартиры.

Какие цены на посуточную аренду квартир в Украине, как успеть забронировать квартиру на новый год и на сколько вырастут цены на праздники - в материале РБК-Украина .

Какие цены на посуточную аренду

Посуточная аренда в Украине демонстрирует значительную вариативность в зависимости от города и типа жилья. Для сравнения цен мы проанализировали предложения однокомнатных квартир в Киеве, Одессе, Днепре и Львове, использовав данные с платформы OLX Недвижимость. В выборку вошли минимальные, средние и максимальные тарифы на аренду за сутки.

В Киеве наблюдается достаточно широкий диапазон стоимости посуточной аренды. Средняя цена однокомнатной квартиры составляет от 800 до тысяч гривен в сутки. На рынке также присутствуют бюджетные варианты – примерно 400–500 гривен. Самые дорогие предложения, преимущественно в центральных районах или современных жилых комплексах, стартуют от 3 тысяч гривен и могут достигать более 4 тысяч гривен в сутки.

Объявления по посуточной аренде квартиры в Киеве (фото OLX Недвижимость)

В Одессе цены на посуточную аренду однокомнатных квартир заметно разнятся в зависимости от района и типа жилья. По данным предложений на OLX Недвижимость, средняя стоимость суточного проживания составляет от 500 до 1 500 гривен.

На рынке присутствуют и более доступные варианты: минимальные цены стартуют от 300–350 гривен за сутки. В то же время в курортном районе города Аркадии, предлагают премиальные апартаменты и пентхаусы, где сутки аренды могут стоить от 7 тысяч до 8 500 гривен.

Объявления по посуточной аренде квартиры в Одессе (фото OLX Недвижимость)

Во Львове стоимость посуточной аренды однокомнатных квартир также имеет менее заметную разницу. Средняя цена проживания составляет от 600 до 1 200 гривен в сутки.

Есть и более доступные предложения – можно встретить квартиры в пределах 400–500 гривен в сутки. Самые дорогие варианты представлены преимущественно апартаментами в центральных районах города, где посуточная аренда может стоить от 2 до 3 тысяч гривен.

Объявления по посуточной аренде квартиры во Львове (фото OLX Недвижимость)

В Днепре цены на посуточную аренду однокомнатных квартир также удерживаются в умеренном диапазоне. Средняя стоимость суточного проживания составляет от 500 до тысячи гривен.

Наиболее доступные варианты в городе можно найти за 350–400 гривен в сутки. В то же время на рынке представлены и более дорогие квартиры, расположенные в центре города и в новых жилых комплексах, аренда которых стоит от 2 тысяч гривен до 2 500 гривен в сутки.

Общий уровень цен на рынке сейчас ниже, чем был до войны. Чтобы удержать заселенность, компаниям приходится корректировать стоимость квартир, пояснил директор агентства недвижимости RentKiev Андрей Марченко.

"Если раньше это была стоимость 1 500 гривен, то сейчас это 800–1000", - добавил он.

Люди все чаще выбирают не комфорт, а доступную цену. "Даже незначительная разница в стоимости теперь может определить выбор клиентов", - сказал эксперт.

Есть ли спрос на посуточную аренду квартир

До 2022 года рынок состоял из нескольких сегментов – туристы, бизнесмены в командировках, те кто приезжал к родственникам и близким или на романтические встречи, объясняет директор агентства недвижимости RentKiev Андрей Марченко. Часть этих групп, отмечает он, практически исчезла.

"Иностранцев почти нет, туризм исчез, гражданского бизнеса стало значительно меньше", – добавил он в комментарии РБК-Украина.

С ним согласен эксперт по недвижимости Игорь Клименко, который также отметил падение спроса на посуточную аренду после полномасштабного вторжения.

"Интерес к краткосрочной аренде квартир стал меньше, но остается. В частности стало меньше иностранцев, которые выбирают именно такую форму аренды", – пояснил эксперт.

Как вырастут цены на Новый год

Несмотря на уменьшение активности, предновогодний период традиционно приносит оживление на рынке посуточной аренды квартир. "Перед праздниками спрос растет примерно на 30–50%", - указал Клименко.

В среднем, по словам специалиста, цены на посуточную аренду квартир в праздничный период повышаются минимум на 30%.

С ним согласен Андрей Марченко, который отмечает, что с 30 декабря по 5 января цены на посуточную аренду поднимаются на 20–50%.

"Некоторые поднимают только на 31 число, но в 2–3 и 4 раза. Наибольшие скачки цен заметны в двух- и трехкомнатных квартирах, которые арендуют компании молодых людей", - добавил эксперт.

Когда искать квартиру на новый год

Бронирование на 31 декабря начинаются заранее, хотя найти вариант даже за неделю до праздника обычно не проблема, объясняет Клименко. "Можно найти и за неделю квартиру, проблем не будет" - добавил он.

В то же время именно в последние дни декабря можно снять квартиру на Новый год на выгодных условиях. Из года в год спрос растет в конце ноября, немного спадает в середине декабря, а перед самым праздником часть бронирований отменяется, объясняет директор RentKiev.

"В конце декабря цены могут резко упасть до начальной. Если человек хочет сэкономить, рекомендую подождать до 30 числа. Варианты будут, они всегда есть" - поделился секретом эксперт.

Впрочем, Марченко пока не замечает резкого скачка сезонного спроса. "Особого роста спроса я пока не вижу. Выходные в этом году не особо дают возможность долго отдыхать", - отметил он.