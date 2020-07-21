В квартире сообщника луцкого террориста проводят обыск

Фото: полиция (РБК-Украина)

Во время обысков изъято оружие, взрывчатка

Полиция Харьковской области вместе с СБУ проводит обыски в квартире предполагаемого сообщника Максима Кривоша, который захватил заложников в Луцке. Мужчину сегодня задержали в Харькове.

Об этом сообщает полиция Харьковской области в Facebook.

"Сейчас полиция Харьковщины совместно с СБУ проводит обыски по адресу проживания этого лица. Во время обысков изъято оружие, взрывчатка. Все изъятое будет направлено на экспертное исследование. Сейчас с задержанным работают следователи", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание 057 со ссылкой на источники в правоохранительных органах, у квартире у сообщника луцкого террориста обнаружили 2 пистолета марки "ТТ" и 6 гранат разного типа.

Фото: гранаты, изъятые у сообщника луцкого террориста (057.ua)

"СБУ получила информацию, что из Луцка в Харьков задержанный террорист отправил посылку. Отправил лично. Быстро установили получателя и зашли к нему в квартиру на обыск", - заявил источник издания.

Задержанный - харьковчанин 1976 года рождения. В данный момент устанавливается его причастность к этому теракту и возможным другим.

Напомним, в Министерстве внутренних дел заявили, что луцкий террорист Максим Кривош готовился к операции по захвату заложников и имел сообщников, одного из них задержали в Харькове.

Как известно, сегодня около 10 утра в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами и взял их в заложники.

Мужчина, назвавшийся Максимом "Плохим", требовал от украинских топ-чиновников публично объявить себя "террористами в законе".

Одно из требований Кривоша выполнил президент Владимир Зеленский, который записал и опубликовал у себя в Facebook соответствующее видео, но удалил его сразу после штурма автобуса.

Около 22:00 после штурма автобуса все заложники были освобождены.