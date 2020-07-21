У помешканні спільника луцького терориста проводять обшук

Фото: поліція (РБК-Україна)

Під час обшуків вилучена зброя, вибухівка

Поліція Харківської області разом з СБУ проводить обшуки у помешканні імовірного спільника Максима Кривоша, який захопив заручників у Луцьку. Чоловіка сьогодні затримали у Харкові.

Про це повідомляє поліція Харківської області у Facebook.

"Зараз поліція Харківщини разом з СБУ проводить обшуки за адресою мешкання цієї особи. Під час обшуків вилучена зброя, вибухівка. Все вилучене буде направлено на експертне дослідження. Зараз з затриманим працюють слідчі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє видання 057 з посиланням на джерела в правоохоронних органах, у квартирі у спільника луцького терориста виявили 2 пістолети марки "ТТ" та 6 гранат різного типу.

Фото: гранати, вилучені у спільника луцького терориста (057.ua)

"СБУ отримала інформацію, що з Луцька до Харкова затриманий терорист відправив посилку. Відправив особисто. Швидко встановили одержувача і зайшли до нього в квартиру на обшук", - заявило джерело видання.

Затриманий - харків'янин 1976 року народження. В даний момент встановлюється його причетність до цього теракту і можливим іншим.

Нагадаємо, в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що луцький терорист Максим Кривоша готувався до операції по захопленню заручників і мав спільників, одного з них затримали в Харкові.

Як відомо, сьогодні близько 10 ранку у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Їх він взяв у заручники.

Терорист вимагав від українських топ-чиновників публічно оголосити себе "терористами в законі".

Одну з вимог Кривоша виконав президент Володимир Зеленський, який записав і опублікував у себе в Facebook відповідне відео, але видалив його відразу після штурму автобуса.

Близько 22:00 після штурма автобуса всі заручники були звільнені.