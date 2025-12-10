UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Квапилися на виклик: деталі смертельної ДТП з поліцією в Прилуках

Фото: смертельне ДТП за участі поліції (фото ілюстративне)
Автор: Сергій Козачук

У Прилуках Чернігівської області працівник поліції наїхав на жінку з дитиною на пішохідному переході. Від отриманих травм загинула 6-річна дівчинка, матір дитини доставлено до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої.

За даними слідства, 10 грудня близько 11:44, наряд відділу реагування патрульної поліції Прилуцького РВП, прямуючи на виклик по іншій ДТП, наїхав на 36-річну жінку з дитиною, які перетинали дорогу по регульованому пішохідному переходу на вул. В'ячеслава Чорновола.

Внаслідок ДТП 6-річна дівчинка загинула на місці, а її мати з тілесними ушкодженнями доставлена до міської лікарні.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, а працівник поліції затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Смертельні ДТП за участі службового транспорту завжди викликають суспільний резонанс та увагу до дотримання правил безпеки дорожнього руху.

Розслідування триває, встановлюються всі обставини, а громадськість очікує на результати експертиз, які визначать рівень відповідальності поліцейського.

Раніше ми писали, що у Києві затримали 37-річного водія Porsche Cayenne, який після аварії напав на пасажирку іншого авто та кілька разів вистрелив із травматичного пістолета у водія.

Також ми повідомляли, що 14 листопада у ДТП загинув український правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський.

Раніше Шевченківський районний суд Полтави взяв під варту без права застави правоохоронця, який у Карлівці Полтавської області збив двох 17-річних сестер. Діти загинули на місці.

