RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Спешили на вызов: детали смертельного ДТП с полицией в Прилуках

Фото: смертельное ДТП с участием полиции (фото иллюстративное)
Автор: Сергей Козачук

В Прилуках Черниговской области работник полиции наехал на женщину с ребенком на пешеходном переходе. От полученных травм погибла 6-летняя девочка, мать ребенка доставлена в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

Под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 КК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшей.

По данным следствия, 10 декабря около 11:44, наряд отдела реагирования патрульной полиции Прилуцкого РВП, направляясь на вызов по другому ДТП, наехал на 36-летнюю женщину с ребенком, которые пересекали дорогу по регулируемому пешеходному переходу на ул. Вячеслава Черновола.

В результате ДТП 6-летняя девочка погибла на месте, а ее мать с телесными повреждениями доставлена в городскую больницу.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, а работник полиции задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Смертельные ДТП с участием служебного транспорта всегда вызывают общественный резонанс и внимание к соблюдению правил безопасности дорожного движения.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства, а общественность ожидает результатов экспертиз, которые определят уровень ответственности полицейского.

 

Ранее мы писали, что в Киеве задержали 37-летнего водителя Porsche Cayenne, который после аварии напал на пассажирку другого авто и несколько раз выстрелил из травматического пистолета в водителя.

Также мы сообщали, что 14 ноября в ДТП погиб украинский правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.

Ранее Шевченковский районный суд Полтавы взял под стражу без права залога правоохранителя, который в Карловке Полтавской области сбил двух 17-летних сестер. Дети погибли на месте.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПЧерниговская областьПолицейские