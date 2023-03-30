Кваліфікація на ОІ-2024. Чи братиме Україна участь у змаганнях з росіянами

Українські спортсмени не будуть проходити відбір до Олімпіади-2024 у тих видах спорту, до яких допустять російських спортсменів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністр Кабінету міністрів Олега Немчінова в ефірі національного телемарафону.

"Ухвалили протокольне рішення, що ми беремо участь лише у відбіркових змаганнях, де немає росіян. Відповідно, участь поза межами цих критерій може бути підставою для позбавлення федерацій статусу національної", - сказав він.

За його словами, дане рішення було прийнято на засіданні уряду у четвер, 30 березня.

Нагадаємо, у вівторок, 28 березня, виконком Міжнародного олімпійського комітету рекомендував допускати до змагань росіян та білорусів, які не підтримують війну.

Реакції українських і європейських спортсменів та політиків на це рішення можна прочитати у підбірці РБК-Україна.

Президент МОК Томас Бах на засіданні виконкому спробував переконати колег у доцільності повернення білоруських і російських спортсменів. За його словами, індивідуальні змагання продемонстрували, що загроз безпеці участь РФ і Білорусі не нестиме.

Також раніше Бах заявляв, що олімпійські спортсмени не повинні ставати інструментом у руках міжнародної політики.

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