Кузін про спалах гепатиту А у Вінниці: надзвичайна ситуація обласного масштабу

"Однозначно мова йде про спалах. І ми вже бачимо, що цей спалах локалізується не лише у самому місті Вінниця, але точно й також за рахунок контактів поширюється на найближчі населені пункти", - сказав він.

Кузін зазначив, що сьогодні заплановано засідання ТЕБ та НС на рівні області щодо цього питання.

За його словами, скоріше за все, враховуючи кількість постраждалих, йдеться вже про надзвичайну ситуацію обласного масштабу й обласного рівня.

Головний санітарний лікар зауважив, що загалом епідемічна статистика демонструє, що джерело інфікування продовжує існувати.

"Те, що ми зараз бачимо - це харчові продукти, також цілком можливо, що і питна вода можуть бути причинами. Тому зараз основний фокус лікарів-епідеміологів полягає в тому, щоб дообстежити працівників саме епідемічно небезпечних сфер. І серед них знайти потенційно людину, яка перехворіла або продовжує хворіти на вірусний гепатит А", - сказав він.

Кузін додав, що тільки протягом вихідних було протестовано понад 100 осіб, і ця робота продовжується.

Спалах гепатиту А у Вінниці

Нагадаємо, що у лікарнях Вінницької області фіксується зростання госпіталізацій пацієнтів із гепатитом А. Наразі відомо про понад 140 хворих.

У зв'язку з цим усі школи Вінниці вирішили перевести на дистанційне навчання.

Що являє собою гепатит А

Зараження відбувається при вживанні забруднених харчових продуктів, води через немиті руки, предмети домашнього вжитку (посуд, білизна, рушник, іграшки та інше), якими користувався хворий.

Інфекція потрапляє в організм через слизову оболонку шлунково-кишкового тракту. Збудник вражає печінку. Як не банально, але головним методом профілактики від гепатиту А є ретельне миття рук.

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