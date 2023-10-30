Кузин о вспышке гепатита А в Виннице: чрезвычайная ситуация областного масштаба

"Однозначно речь идет о вспышке. И мы уже видим, что эта вспышка локализуется не только в самом городе Винница, но точно также за счет контактов распространяется на ближайшие населенные пункты", - сказал он.

Кузин отметил, что сегодня запланировано заседание ТЭБ и ЧС на уровне области по этому вопросу.

По его словам, скорее всего, учитывая количество пострадавших, речь идет уже о чрезвычайной ситуации областного масштаба и областного уровня.

Главный санитарный врач отметил, что эпидемическая статистика в целом демонстрирует, что источник инфицирования продолжает существовать.

"То, что мы сейчас видим - это пищевые продукты, также вполне возможно, что и питьевая вода могут быть причинами. Поэтому сейчас основной фокус врачей-эпидемиологов состоит в том, чтобы дообследовать работников именно эпидемически опасных сфер. И среди них найти потенциально человека, который переболел или продолжает болеть вирусным гепатитом А", - сказал он.

Кузин добавил, что только на выходных было протестировано более 100 человек, и эта работа продолжается.

Вспышка гепатита А в Виннице

Напомним, что в больницах Винницкой области фиксируется рост госпитализаций пациентов с гепатитом А. Сейчас известно о более 140 больных.

В связи с этим все школы Винницы решили перевести на дистанционное обучение.

Что представляет собой гепатит А

Заражение происходит при употреблении загрязненных пищевых продуктов, воды через немытые руки, предметы домашнего обихода (посуда, белье, полотенце, игрушки и др.), которыми пользовался больной.

Инфекция попадает в организм через слизистую желудочно-кишечного тракта. Возбудитель поражает печень. Как ни банально, но главным методом профилактики от гепатита А является тщательное мытье рук.

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