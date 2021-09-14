Кузин назвал нужное количество вакцинированных, чтобы защитить Украину от пандемии

В Минздраве рассказали, сколько украинцев нужно вакцинировать от коронавируса, чтобы защитить Украину от пандемии. Сделать прививку должно все взрослое население.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на интервью главного санитарного врача Украины Игоря Кузина для издания " Лига.net ".

По его словам, нужно вакцинировать 24 млн украинцев. Сегодня есть лишь 5 млн - это 20% от нужного.

"Чтобы Украина вышла на мировые уровни, защитила максимум своего населения, надо вакцинировать по крайней мере 24 млн человек - все взрослое население", - сообщил он.

По его словам, властям еще не нужно применять какие-то дополнительные меры или кардинальные изменения, чтобы людей перенаправить на вакцинацию.