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Кузин назвал нужное количество вакцинированных, чтобы защитить Украину от пандемии

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Киев, Вторник 14 сентября 2021 13:26
Кузин назвал нужное количество вакцинированных, чтобы защитить Украину от пандемии Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Минздраве рассказали, сколько украинцев нужно вакцинировать от коронавируса, чтобы защитить Украину от пандемии. Сделать прививку должно все взрослое население.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главного санитарного врача Украины Игоря Кузина для издания "Лига.net".

По его словам, нужно вакцинировать 24 млн украинцев. Сегодня есть лишь 5 млн - это 20% от нужного.

"Чтобы Украина вышла на мировые уровни, защитила максимум своего населения, надо вакцинировать по крайней мере 24 млн человек - все взрослое население", - сообщил он.

По его словам, властям еще не нужно применять какие-то дополнительные меры или кардинальные изменения, чтобы людей перенаправить на вакцинацию.

Напомним, признаки вспышки коронавируса появляются на западе Украины. В зоне риска четыре области.

Отметим, Минздрав обеспокоен коэффициентом выявления COVID-случаев в Украине.

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