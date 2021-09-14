Он критический: Минздрав обеспокоен коэффициентом выявления COVID-случаев в Украине

Министерство здравоохранения Украины обеспокоено коэффициентом выявления COVID-случаев. Говорят, что он сегодня является критическим.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на интервью главного санитарного врача Украины Игоря Кузина для издания " Лига.net ".

"Среди многих показателей, которые у нас используют в рамках адаптивного карантина, есть один, который вызывает наибольшее беспокойство, - коэффициент выявления случаев инфицирования. Сейчас он является критическим", - сообщил Кузин.

По его словам, в соответствии с требованиями ВОЗ и Европейского центра контроля и профилактики болезней, Украина должна удерживать этот показатель на уровне 3%.

"Но сейчас только 3 из 25 регионов могут удерживать его на этой отметке. Большинство регионов уже перешли отметку в 3%, мы постепенно приближаемся к 5%", - сообщил главный санитарный врач.

Это означает, считает Кузин, что в этих регионах, скорее всего, ситуация будет ухудшаться и надо обеспечивать довольно жесткий контроль за отслеживанием контактных случаев.