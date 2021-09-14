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Он критический: Минздрав обеспокоен коэффициентом выявления COVID-случаев в Украине

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Киев, Вторник 14 сентября 2021 10:01
Он критический: Минздрав обеспокоен коэффициентом выявления COVID-случаев в Украине Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство здравоохранения Украины обеспокоено коэффициентом выявления COVID-случаев. Говорят, что он сегодня является критическим.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главного санитарного врача Украины Игоря Кузина для издания "Лига.net".

"Среди многих показателей, которые у нас используют в рамках адаптивного карантина, есть один, который вызывает наибольшее беспокойство, - коэффициент выявления случаев инфицирования. Сейчас он является критическим", - сообщил Кузин.

По его словам, в соответствии с требованиями ВОЗ и Европейского центра контроля и профилактики болезней, Украина должна удерживать этот показатель на уровне 3%.

"Но сейчас только 3 из 25 регионов могут удерживать его на этой отметке. Большинство регионов уже перешли отметку в 3%, мы постепенно приближаемся к 5%", - сообщил главный санитарный врач.

Это означает, считает Кузин, что в этих регионах, скорее всего, ситуация будет ухудшаться и надо обеспечивать довольно жесткий контроль за отслеживанием контактных случаев.

Напомним, в Украине зафиксировано 3332 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

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